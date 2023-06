Come non far appannare il parabrezza: consigli utili

Tutto ciò che dovreste sapere per non far appannare il parabrezza.

Vi state chiedendo come non far appannare il parabrezza? Vi spieghiamo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come non far appannare il parabrezza

Ci sono diversi modi per evitare che il parabrezza si appanni.

Innanzitutto, la pulizia dei finestrini è molto importante, dato che lo sporco attira la condensa.

Assicuratevi quindi di utilizzare un detergente per vetri specifico per le auto e pulite regolarmente i finestrini.

Spray

In commercio è possibile trovare degli spray specifici per non far appannare il parabrezza.

Il prodotto contiene infatti delle sostanze chimiche che impediscono alla condensa di formarsi.

Potreste voler optare per un prodotto progettato anche per i finestrini interni, soprattutto in inverno.

Spegnere il pulsante di ricircolo

Disattivare il ricircolo dell’aria è molto importante. Questo perché l’auto usa l’aria dall’interno per il riscaldamento e il raffreddamento, quindi rischierete di aumentare la condensa.

Come disappannare il parabrezza

Un parabrezza appannato è facile da correggere con le impostazioni corrette. Per ottenere risultati ottimali, rimuovere tutta la neve e il ghiaccio dal parabrezza e dal lunotto.

1. Premere il pulsante Defog/Sbrinamento. Oppure, se in dotazione, premere il pulsante Max Defrost.

2. Disattivare il pulsante di ricircolo se è acceso.

3. Premere il pulsante Sync (se in dotazione).

4. Impostare la ventola sul valore più alto.

5. In caso di sbrinamento, impostare la temperatura su Alta (sistema automatico) o Pienamente calda (sistema manuale).

6. Se si sbrina, portare il climatizzatore su On.

7. Quando il parabrezza è chiaro, ripristinare le impostazioni desiderate.

Per mantenere il parabrezza pulito, disattivare il pulsante di ricircolo, selezionare Distribuzione del flusso d’aria sul parabrezza e sul pavimento, impostare la Ventola su un valore medio e la Temperatura su un valore più caldo.

