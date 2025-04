Novità delle Aprilia Tuono V4 e Tuono V per il 2025

Le nuove Aprilia Tuono V4 e Tuono V si presentano sul mercato con un design rinnovato e prestazioni migliorate. La Tuono V4, considerata la maxi naked per eccellenza, ha subito un aggiornamento significativo per il model year 2025. Tra le novità più rilevanti troviamo l’aumento della cilindrata del motore V4, che passa da 1.077 cc a 1.099 cc, portando la potenza a ben 180 CV e un coppia di 121 Nm. Questo upgrade non solo migliora le prestazioni, ma consente anche di ottenere l’omologazione Euro 5+, un aspetto fondamentale per le moto moderne.

Design e tecnologia all’avanguardia

Il design delle nuove Tuono è stato affinato con l’aggiunta di appendici aerodinamiche che non solo migliorano l’estetica, ma anche la stabilità e la maneggevolezza della moto. L’elettronica è un altro punto forte di queste moto, con la Tuono V4 che offre un pacchetto di funzioni avanzate come il Race Pack, che include la funzione CornerByCorner, Aprilia Quick Shift, Traction Control, Wheelie Control, oltre a diverse mappature del motore e sistemi di frenata motore. Queste caratteristiche rendono la Tuono V4 una moto non solo potente, ma anche estremamente versatile e sicura.

Colorazioni e prezzi delle nuove Aprilia

Per quanto riguarda le colorazioni, la Tuono V4 sarà disponibile in Shark Grey e Scorpion Yellow, mentre la Tuono V si presenta nella livrea esclusiva Dark Kraken, caratterizzata da un mix di nero e rosso. I prezzi sono stati fissati a 17.999 euro per la Tuono V4 e 20.999 euro per la Tuono V. Questi costi riflettono non solo la qualità dei materiali e delle tecnologie utilizzate, ma anche l’impegno di Aprilia nel fornire moto che offrono un’esperienza di guida senza pari.