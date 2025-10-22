Scopri il QJ Motor SQ 350: lo scooter che supera i leader di mercato!

Il nuovo SQ 350 di QJ Motor è arrivato per sfidare i leader del settore, presentando caratteristiche innovative e un prezzo altamente competitivo.

QJ Motor ha recentemente svelato il suo ultimo modello, il SQ 350, un nuovo scooter che si propone di entrare nel cuore della battaglia nel mercato degli scooter. Questo veicolo, che si colloca come il top di gamma della gamma di scooter a ruota alta della casa cinese, si presenta come un concorrente diretto dell’apprezzato SH350i di Honda.

Il SQ 350 non è solo un’evoluzione dei suoi predecessori, il SQ 16 e il SQ 200, ma è anche un nuovo punto di riferimento nella categoria. Dotato di un motore potente e innovativo, questo scooter è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni e comfort.

Design e specifiche tecniche

Partendo dal design, il SQ 350 mantiene le ruote da 16 pollici, una caratteristica comune ai suoi predecessori. Tuttavia, la vera novità risiede nella sua motorizzazione. Equipaggiato con un motore raffreddato a liquido da 330 cc, il nuovo scooter riesce a sviluppare una potenza di 29 CV, offrendo prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti. Questo lo rende un’ottima scelta per chi cerca un veicolo agile e reattivo.

Freni e sicurezza

La sicurezza è una priorità fondamentale per QJ Motor, e il SQ 350 non fa eccezione. Il veicolo è dotato di freni a disco su entrambe le ruote, insieme a un sistema di ABS a due canali, garantendo una frenata efficace e sicura. Inoltre, è presente un sistema di controllo della trazione che aumenta ulteriormente la stabilità durante la guida, rendendo l’esperienza di guida più sicura anche in condizioni difficili.

Innovazioni tecnologiche

Un altro aspetto che distingue il SQ 350 è il suo display TFT da 5 pollici, che offre una visibilità chiara e intuitiva. Questo schermo è dotato di connettività Bluetooth, permettendo ai conducenti di rimanere connessi e di utilizzare le funzionalità del proprio smartphone in modo sicuro. Inoltre, il veicolo è fornito di un sistema di avviamento Keyless, che semplifica ulteriormente l’uso quotidiano.

Accessori e comfort

Per garantire un’esperienza di guida completa, il SQ 350 include una serie di accessori come un parabrezza e un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Questi dettagli non solo migliorano il comfort durante la guida, ma contribuiscono anche a una maggiore sicurezza, permettendo ai conducenti di avere sempre sotto controllo le condizioni del proprio scooter.

Arrivo sul mercato e prezzo

Il SQ 350 è atteso sul mercato nei primi mesi del 2026, pronto a sfidare i modelli già affermati. Secondo le dichiarazioni di QJ Motor, il prezzo di questo scooter sarà competitivo, inferiore ai 5.000 euro, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un veicolo di qualità senza svuotare il portafoglio.

Con il nuovo SQ 350, QJ Motor si prepara a entrare in una competizione serrata nel mondo degli scooter. Con le sue caratteristiche innovative, un motore potente e un prezzo accessibile, questo scooter potrebbe davvero cambiare le regole del gioco nel settore. Resta da attendere l’uscita ufficiale per scoprire se riuscirà a conquistare il pubblico.