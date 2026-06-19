Scopri la Arctic Leopard Clouded XE PRO S: prestazioni e innovazione nel motocross elettrico

La Arctic Leopard Clouded XE PRO S è una vera moto off-road elettrica, progettata per offrire prestazioni elevate e un'esperienza di guida autentica. Scopri di più su questa innovativa motocross elettrica.

Nel panorama delle moto elettriche, la Arctic Leopard Clouded XE PRO S si distingue per la sua progettazione autentica e le prestazioni elevate. A differenza di molti marchi che trasformano una bici in una moto, Arctic Leopard ha scelto di progettare una vera moto off-road, riducendone le dimensioni senza sacrificare rigidità, affidabilità o prestazioni.

La Clouded XE PRO S non è un semplice compromesso elettrico, ma una moto progettata per offrire sensazioni autentiche grazie a un telaio robusto, una trasmissione rinforzata e componenti premium. Compatta, leggera e potente, rappresenta una nuova generazione di motocross elettriche omologate capaci di eccellere sia in fuoristrada che nell’uso quotidiano.

Prestazioni e tecnologia avanzata

La Clouded XE PRO S offre prestazioni impressionanti con una potenza massima di 20 kW (~27 CV) e una coppia alla ruota di 600 Nm. La velocità massima raggiunge i 100 km/hmentre la versione omologata L1E è limitata a 45 km/h. La moto è dotata di tre mappe motore: la Map 1 è perfetta per iniziare, la Map 2 offre un’esperienza divertente e versatile, e la Map 3 libera tutta la potenza disponibile.

La batteria ad alta autonomia da 74V 60Ah offre una capacità totale di 4400 Wh, con un’autonomia che varia dai 65 km in modalità intensiva ai 120 km in modalità economica. Le sospensioni KKE regolabili, con una forcella inversa anteriore da 37 mm e un ammortizzatore posteriore regolabile, garantiscono un’ottima stabilità e comfort su qualsiasi terreno.

Design e componenti premium

Il design della Clouded XE PRO S è pensato per offrire un’esperienza di guida autentica. Con un interasse di 1300 mmun’altezza della sella di 830 mm e un peso di 76 kgla moto è maneggevole e facile da controllare. Le ruote, con dimensioni 70/100-19 anteriore e 90/100-18 posteriore, sono dotate di cerchi CNC nero raggi che garantiscono durata e prestazioni elevate.

L’impianto frenante è composto da dischi anteriori e posteriori da 220 mm con quattro pistoncini idraulici, offrendo una frenata potente e precisa. La trasmissione rinforzata senza cinghia e la coppia motore di 500 Nm garantiscono un’esperienza di guida fluida e potente.

Tecnologia integrata e sicurezza

La Clouded XE PRO S è dotata di un display TFT che offre una navigazione chiara e fluida, con tecnologia NFC e illuminazione LED. L’app Fardriver consente una regolazione precisa del comportamento del motore, adattandolo al terreno, al livello di esperienza e allo stile di guida.

La sicurezza è un aspetto fondamentale, e la moto è conforme agli standard di sicurezza e omologazione. Tuttavia, è importante notare che la Clouded XE PRO S non è omologata per la circolazione su strade pubbliche e il suo utilizzo è limitato a piste private chiuse. È fondamentale indossare un equipaggiamento protettivo adeguato, che includa casco omologato, occhiali di sicurezza, guanti, gomitiere, ginocchiere e protezione per il torace.

La Clouded XE PRO S è disponibile dal 1° e offre una garanzia di 2 anni per la parte ciclo e 1 anno per la parte elettrica. Con la sua progettazione avanzata e le prestazioni elevate, questa moto elettrica rappresenta un passo avanti significativo nel mondo del motocross.