Mercedes festeggia 140 anni a Bologna con due berline iconiche che raccontano passato e velocità.

Dal 22 al 25 ottobre il padiglione di BolognaFiere ospita Auto e Moto d’Epoca evento che quest’anno accoglie la celebrazione dei 140 anni di Mercedes-Benz. La casa di Stoccarda ha deciso di mettere in scena due simboli storici: la sontuosa 300 D “Adenauer” del 1951 e la sportiva 190 E Evolution II del 1990, testimonianze di un percorso che spazia dal lusso più raffinato alle emozioni della pista.

Mercedes celebra 140 anni a BolognaFiere

Il responsabile italiano delle relazioni, Mirco Scarchilli ha sottolineato l’importanza di condividere questo traguardo con i veri appassionati, dichiarando: “È bello festeggiare questo importante anniversario con chi vive l’automobile in tutte le sue sfaccettature”. L’allestimento, realizzato insieme al Mercedes-Benz Registro Italia vuole essere un passaggio di testimone che collega senza soluzione di continuità il patrimonio storico con le innovazioni del presente.

La 300 D “Adenauer”: lusso degli anni ’50

Introdotta nel 1951, la Mercedes-Benz 300 (W186) divenne subito il simbolo del prestigio. Il soprannome “Adenauer” nasce dal primo cancelliere della Germania Ovest, Konrad Adenauer che scelse la vettura come suo mezzo di rappresentanza. Tra le caratteristiche più innovative c’era la leva del cambio posta sul piantone dello sterzo una soluzione che liberava spazio nella zona anteriore del abitacolo. L’interno sfoggiava pelle pregiata e finiture artigianali, anticipando i criteri del moderno segmento premium.

Dettagli tecnici della 300 D

Nel 1957 la versione 300 D (W189) introdusse l’iniezione meccanica, migliorando l’efficienza del motore e mantenendo la linea elegante priva di montanti centrali. La produzione continuò fino al 1962, consolidando la reputazione della serie come massima espressione di lusso su quattro ruote. Dalla stessa famiglia derivarono versioni coupé e cabriolet, riservate a una clientela ancora più esigente.

190 E Evolution II: la berlina da corsa

Nel 1990 Mercedes-Benz lanciò la 190 E 2.5-16 Evolution II una versione estrema della compatta W201, pensata per il campionato tedesco DTM. Per ottenere l’omologazione furono prodotti solo 502 esemplari numero sufficiente a soddisfare i requisiti sportivi. Il profilo è dominato da un alettone posteriore in lega di alluminio regolabile, e da passaruota più larghi, elementi che conferivano alla berlina un aspetto aggressivo e funzionale.

Record in pista della Evolution II

Il cuore della Evolution II è un motore a quattro cilindri da 2,463 cm³ capace di erogare 235 CV a 7.200 giri/min. Questa potenza la portò al podio del DTM nel 1992, quando il pilota Klaus Ludwig conquistò il titolo al volante della stessa vettura. Oggi è considerata una delle youngtimer più ambite dal mercato dei collezionisti.

Oltre alle due leggendarie berline, il padiglione ha ospitato le ultime novità tecnologiche di Mercedes: la nuova Classe S dotata di architettura digitale basata sull’intelligenza artificiale, e la Classe C elettrica che promette un’autonomia di 762 km e una ricarica rapida di 325 km in soli 10 minuti, segnalando il futuro della mobilità sostenibile.

La presenza di questi modelli, dal passato più glorioso alle più recenti innovazioni, trasforma Auto e Moto d’Epoca 2026 in un vero e proprio viaggio nel tempo per gli amanti della buona macchina, dove la storia si intreccia con lo sguardo verso il domani.