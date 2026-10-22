Malika Ayane racconta le sue moto, la superstizione rossonera e il nuovo duetto con Cremonini.

Nel panorama musicale italiano, Malika Ayane è conosciuta per la sua voce intensa e per i progetti che spaziano dal pop al folk. Negli ultimi mesi, però, è emersa un’altra passione: quella per le moto. In una chiacchierata a Radio Capital, la cantante ha rivelato come le due ruote siano diventate compagne di viaggio, accanto alle note. Oltre alle collaborazioni musicali, Ayane ha vissuto esperienze avventurose su strade di montagna, dimostrando una personalità che ama mettersi alla prova.

Le due ruote di Malika Ayane

Tra le foto pubblicate sui social, spicca una Honda CB 400 a cui la cantante è spesso accostata. Si tratta di una naked di vecchio stampo dotata di un motore di circa 400 cc che offre una postura di guida eretta, ideale per chi preferisce godersi il paesaggio senza l’assillo del chrono. Non è una superbike, ma una moto che privilegia il contatto diretto con la strada e la leggerezza di manovra.

Il viaggio in BMW R nineT

Nel 2021, BMW Motorrad ha invitato Malika a partecipare al progetto SoulFuel Stories. Nel quinto episodio, intitolato “Dragon Hunter”, la cantante ha attraversato l’Appennino marchigiano a bordo di una BMW R nineT. La moto, equipaggiata con un motore boxer bicilindrico da 1.170 cc e 109 CV, è un vero gioiello di design retro-moderno. Tra castelli e strade di campagna, Ayane ha mostrato come la potenza possa convivere con la sensibilità artistica, regalando al pubblico un’immagine di libertà assoluta.

Un’altra foto l’ha vista su una Honda Hornet 600 trasformata in stile scrambler. Qui il quadro è più sportivo: quattro cilindri da 600 cc e modifiche estetiche volute a richiamare l’estetica off-road, dimostrando la capacità di Ayane di passare da una naked elegante a una moto più aggressiva senza perdere la sua identità.

Superstizione rossonera: perché la cantante evita lo stadio

Malika Ayane è anche una fervente tifosa del Milan. Tuttavia, la cantante ha confessato a Sky Sport di essere molto superstiziosa: le ultime volte che ha assistito a una partita, il club ha perso. Per questo motivo, sceglie di non andare allo stadio se non per occasioni davvero speciali. “Non commento le partite finché non superiamo una fase difficile”, ha riso la cantante, sottolineando come la sua fedeltà sia legata a un rituale personale più che a una presenza costante.

Questa superstizione è radicata in ricordi di viaggi familiari. Nel 2022, Ayane ha ricordato di aver attraversato con la famiglia da Milano a Meknes, in Marocco, a bordo della Volkswagen Golf del padre. Le figlie condividevano i sedili posteriori per cinque giorni, trasformando il viaggio in una lunga avventura immaginativa. L’esperienza ha lasciato un segno nella sua percezione del movimento, sebbene oggi prediliga l’aereo per gli spostamenti più lunghi.

Duetto e ritorni sul palco: Cremonini, Il Volo e nuovi progetti

Il 21 ottobre, l’evento televisivo “Il Volo – Uno per tutti” è stato ospitato da Palazzo Te a Mantova, con Malika Ayane in prima serata. Accanto a star come Loredana Bertè, Emma e Nek, Ayane ha interpretato brani del suo nuovo album Cicale dimostrando ancora una volta la sua versatilità scenica. L’intervento televisivo è stato uno dei punti focali della settimana, consolidando la sua presenza nel panorama musicale.

Ma il vero highlight è dovuto al ritorno sul palco di Ayane accanto a Cesare Cremonini. A Londra, presso l’O2 Shepherd’s Bush Empire, i due hanno presentato il nuovo brano “Cose molto piccole”, tratto dall’album Amateur di Cremonini, in uscita il 23 ottobre. La loro collaborazione, durata 16 anni, segna la fine di una precedente storia sentimentale e l’inizio di una nuova fase artistica. Il pubblico ha accolto il duetto con entusiasmo, riaffermando il valore di una sintesi tra le loro voci.

Il concerto londinese ha chiuso una serie di eventi che includono anche la partecipazione di altri artisti, come Salmo e Fabri Fibra, nel programma di lancio di Amateur. L’intera settimana si è trasformata in un festival di sorprese, con Ayane al centro di un triangolo di interessi: moto, calcio e musica.