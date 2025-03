Un design rinnovato e accattivante

La nuova Alfa Romeo Stelvio 2026 si presenta con un design che cattura l’attenzione, ispirato alla più compatta Alfa Romeo Junior. Le prime immagini del prototipo, scattate durante i test in Svezia, mostrano un SUV con proporzioni più generose rispetto al modello attuale. Il frontale è caratterizzato da fari sdoppiati e una firma luminosa inedita, con i proiettori principali e le luci diurne posizionati in modo innovativo. Questo nuovo look non solo migliora l’estetica, ma offre anche una maggiore visibilità e sicurezza durante la guida.

Lateralmente, i cerchi a tre razze di nuovo disegno e un passo più lungo promettono un’abitabilità interna superiore. La linea del tetto, più inclinata, potrebbe suggerire un’evoluzione verso un look da SUV coupé, sebbene le camuffature rendano difficile una valutazione definitiva. Al posteriore, un spoiler in stile ‘duck-tail’ aggiunge un tocco sportivo, mentre i fanali a forma di freccia richiamano il design anticipato in un video teaser ufficiale.

Interni e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la nuova Stelvio offrirà un abitacolo rinnovato, con un display per l’infotainment significativamente più grande. Questo sistema, basato sull’architettura elettronica STLA Brain, promette un’esperienza utente all’avanguardia, con sistemi di assistenza alla guida (ADAS) più avanzati e aggiornamenti over-the-air. La piattaforma STLA Large, sviluppata da Stellantis, consente l’adozione di propulsori ibridi ed elettrici, offrendo la flessibilità necessaria per soddisfare un mercato in evoluzione.

Le immagini del prototipo rivelano anche la presenza di trazione integrale e un tubo di scarico che suggerisce l’esistenza di una versione elettrificata. La piattaforma è in grado di ospitare batterie fino a 118 kWh, garantendo un’autonomia massima dichiarata di 800 km con una singola ricarica, un aspetto cruciale per i consumatori moderni.

Motorizzazioni e prestazioni

Il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio 2026 è atteso con grande interesse, soprattutto per quanto riguarda le motorizzazioni. Si vocifera che il SUV potrebbe essere equipaggiato con il V6 biturbo da 2.9 litri dell’attuale Stelvio Quadrifoglio, capace di erogare 513 CV. Tuttavia, ci sono anche speculazioni su una versione ibrida e su potenziali motori ad alte prestazioni, con la possibilità di raggiungere potenze superiori a quelle del V6 attuale.

Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, ha accennato a un futuro elettrico per la Stelvio Quadrifoglio, con potenze che potrebbero arrivare fino a 1.000 CV grazie a un sistema 100% elettrico. Questo rappresenterebbe un significativo passo avanti per il marchio, che sta cercando di posizionarsi nel segmento premium del mercato. Il lancio della nuova Stelvio è previsto per la fine del 2025, seguito dalla nuova generazione della Giulia, che si trasformerà in un crossover fastback, condividendo con la Stelvio telaio, motorizzazioni e tecnologie.