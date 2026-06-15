Scopri le attrazioni esclusive del circuito di Phillip Island

Il circuito di Phillip Island è pronto ad accoglierti con una serie di esperienze uniche che renderanno il tuo weekend indimenticabile. Dai posti a sedere premium alle escursioni in elicottero, ogni dettaglio è stato pensato per offrirti il meglio della MotoGP.

Situato in una delle località più pittoresche d’Australia, il circuito di Phillip Island è famoso per le sue curve emozionanti e le viste spettacolari. Questo anno, gli organizzatori hanno preparato una serie di pacchetti esclusivi che ti permetteranno di vivere la gara in modo unico.

Posti a sedere premium al Stoner Pavilion Grandstand

Se sei un appassionato di velocità, non puoi perderti la vista mozzafiato offerta dal Stoner Pavilion Grandstandsituato sulla parte esterna della curva 12, una delle curve più famose del circuito. Questo punto di osservazione ti permetterà di ammirare le moto sfrecciare a velocità incredibili, mentre ti godi il comfort di una struttura coperta dove potrai riposare e ricaricarti.

La posizione strategica del Stoner Pavilion Grandstand ti offrirà una prospettiva unica sulla gara, permettendoti di apprezzare ogni dettaglio delle performance dei piloti. Dopo aver assistito alle emozionanti gare, potrai ritirarti nella struttura coperta per rilassarti e goderti l’atmosfera unica del circuito.

Voli in elicottero panoramici

Per chi cerca un’esperienza ancora più esclusiva, i voli in elicottero offrono una vista panoramica mozzafiato del circuito e dei dintorni. Questo servizio ti permetterà di ammirare la bellezza del paesaggio circostante mentre sorvoli il circuito, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile.

I voli sono soggetti a condizioni meteorologiche favorevoli e a limiti di peso per persona. In caso di condizioni avverse, i voli saranno riprogrammati a una data successiva, compatibilmente con la disponibilità.

Alloggio e trasferimenti comodi

Per rendere il tuo soggiorno ancora più confortevole, i pacchetti ufficiali includono un soggiorno alberghiero di 4 notti in un hotel a 5 stelle situato nel cuore di Melbourne’s Southbank. L’hotel offre una serie di comfort, tra cui una piscina infinity sul tetto e arredi moderni, garantendo un’esperienza di lusso.

Inoltre, i trasferimenti in pullman sono disponibili da Southern Cross Station a Phillip Island Circuit e viceversa, rendendo il viaggio comodo e senza stress. I trasferimenti partono tra le 6:00 e le 9:30 circa, garantendo che tu possa raggiungere il circuito in tempo per goderti ogni momento della gara.

Il circuito di Phillip Island è pronto a offrirti un’esperienza unica e indimenticabile. Non perdere l’opportunità di vivere la MotoGP come mai prima d’ora, con i pacchetti ufficiali che ti permetteranno di godere al meglio di ogni momento della gara.