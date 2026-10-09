Great Wall Motor ha deciso di rafforzare la propria presenza sul suolo italiano introducendo due modelli che, pur appartenendo allo stesso marchio, rispondono a esigenze radicalmente diverse. La GWM H7 classificata nel segmento D è stata presentata a Baveno con una serie di motorizzazioni che vanno dal tradizionale 2.0 turbo al plug-in hybrid. Parallelamente, la Tank 300 ha fatto il suo ingresso come vero fuoristrada, dotato di telaio a longheroni, riduttore e differenziali bloccabili.

GWM H7: design, tecnologie e gamma di propulsori

Esteticamente, l’H7 presenta una silhouette squadrata, con fasce nerastre che avvolgono i passaruota e una chiara separazione visiva tra tetto e carrozzeria. La lunghezza è di 4.680 mm, la larghezza di 1.950 mm e l’altezza di 1.843 mm, mentre il passo di 2.738 mm assicura spazio interno notevole. Di serie troviamo fari full LED tetto panoramico in cristallo, cerchi in lega da 18/19 pollici e pneumatici Kumho sviluppati con Racing Syn. Il vano portaoggetti da 21,3 litri sostituisce la tradizionale ruota di scorta.

Motorizzazioni disponibili

La gamma comprende quattro soluzioni: un 2.0 turbo da 215 CV con trazione integrale meccanica, una full hybrid Hi2 a trazione anteriore (1.5 L turbo + motore elettrico 177 CV, 247 CV complessivi), una plug-in hybrid Hi2 da 326 CV con batteria LFP da 33,7 kWh (autonomia elettrica fino a 150 km WLTP) e infine la più potente plug-in hybrid Hi4 da 435 CV, dotata di due motori elettrici e trazione integrale intelligente.

Prestazioni e consumi

La versione Hi4 accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e garantisce un’autonomia elettrica di 129 km. La full hybrid Hi2 registra un consumo medio di 6,5 l/100 km (147 g CO₂/100 km) nel ciclo WLTP, mentre la ricarica rapida delle versioni plug-in porta la batteria dal 30 % all’80 % in circa 19 minuti. Il bagagliaio offre 586 litri di capacità, espandibili a 1.404 litri con gli schienali posteriori abbattuti.

Tank 300: il fuoristrada autentico

La Tank 300 si distingue per la sua struttura robusta a longheroni, un’altezza da terra di 224 mm (versione diesel) e una capacità di guado di 700 mm. Le dimensioni complessive sono 4.760 mm di lunghezza, 1.970 mm di larghezza e 1.900 mm di altezza, con un passo di 2.860 mm. Il portellone laterale contiene la ruota di scorta e la carrozzeria presenta linee marcate, tipiche dei veicoli da avventura.

Scelte di propulsione

Due motori sono proposti: un 2.4 turbodiesel da 184 CV e 480 Nm, accoppiato a un cambio automatico a nove rapporti, e una plug-in hybrid Hi4-T da 408 CV con batteria da 37,11 kWh (autonomia elettrica 95 km). Entrambe le versioni sono equipaggiate con trazione integrale a riduttore e differenziali bloccabili, garantendo una capacità di traino di 2,5 t.

Equipaggiamento e comfort

Il livello Premium include sedili in pelle Nappa riscaldati e ventilati con funzione massaggio, doppio display da 12,3 pollici, tetto panoramico e più di venti sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Tank Turn e il cruise control off-road. L’abitacolo è progettato per offrire comfort anche nelle condizioni più estreme.

Confronto, prezzi e posizionamento sul mercato italiano

La H7 è proposta in due allestimenti – Business e Premium – con prezzi che vanno da 37.000 € (Hybrid Hi2 Premium) a 46.000 € (Plug-in Hi4 Premium). La Tank 300, invece, parte da circa 42.000 € per la versione diesel Business e sale a 46.000 € per la Plug-in Hybrid Premium. Entrambe le auto includono 20 sistemi ADAS di Livello 2 e 7 airbag di serie, dimostrando l’impegno di Great Wall Motor verso la sicurezza.

Il test su strada a Baveno ha evidenziato come la H7 offra una guida fluida, grazie al contributo elettrico che mitiga la massa di oltre 1,9 t, mentre la Tank 300 ha dimostrato di saper gestire terreni impegnativi con prontezza di trazione e capacità di traino.