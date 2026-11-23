Il mercato dell'usato rallenta leggermente a settembre, ma le auto a benzina riconquistano la prima posizione nei trasferimenti netti, superando il diesel.

Il mercato delle auto usate registra una contrazione moderata nel mese di settembre 2026, secondo i dati elaborati da UNRAE. I trasferimenti di proprietà totali si sono attestati a 479.195 unità, segnando una flessione dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo dato riflette un andamento prudente che caratterizza l’inizio dell’autunno, pur mantenendo il bilancio complessivo dei primi nove mesi in territorio positivo.

La ripresa delle motorizzazioni a benzina nei passaggi netti

Nonostante il calo generale dei volumi, emerge un segnale chiaro nelle preferenze degli acquirenti finali. Le auto con motore a benzina tornano in vetta dopo tre mesi di inseguimento, conquistando il 39,4% della quota nei trasferimenti netti. Questa risalita avviene a scapito delle vetture diesel, che scivolano in seconda posizione fermandosi al 36,2% e subendo una perdita marcata del 3,4% su base annua.

Le alternative elettrificate consolidano la loro presenza senza scalzare i tradizionali. Le vetture ibride raggiungono il 13% di share, mentre le Gpl salgono al 6,2% e il metano si stabilizza al 2,1%. Restano marginali le ibride plug-in all’1,7% e le elettriche pure (BEV) all’1,5%, evidenziando come il mercato continui a premiare soluzioni meno complesse dal punto di vista infrastrutturale.

Divergenza tra passaggi effettivi e minivolture

La dinamica mensile mostra una distinzione netta tra chi acquista per uso proprio e chi opera nel settore della rivendita. I passaggi di proprietà verso l’acquirente finale sono calati del 2,5%, attestandosi a 281.417 unità. Diversamente, le minivolture, ovvero i passaggi temporanei a favore dei concessionari, hanno contenuto le perdite registrando un –0,7% con 197.778 atti.

Nelle minivolture, il quadro delle alimentazioni appare più stabile: il diesel mantiene il primato con il 39,9% della quota, pur cedendo terreno rispetto all’anno precedente. La benzina si ferma al 31,7%, mentre le tecnologie ibride ed elettriche mostrano una penetrazione maggiore rispetto ai passaggi netti, suggerendo che gli operatori stiano diversificando lo stock in attesa di vendite future.

Invecchiamento del parco circolante e canali di scambio

Un elemento strutturale confermato dai dati è l’aumento dell’età media delle vetture scambiate. Più della metà dei trasferimenti netti (50,3%) riguarda auto con oltre dieci anni di anzianità, con un incremento di mezzo punto percentuale rispetto al 2025. Il segmento dell’usato fresco, limitato alle vetture fino a quattro anni, rappresenta appena il 23,4% del totale, confermando la difficoltà di ricambio rapido nel mercato.

Sul fronte territoriale e dei canali di vendita, la Lombardia guida la classifica regionale con il 16,1% delle compravendite, seguita da Lazio, Campania, Sicilia, Veneto e Piemonte. Prevale nettamente lo scambio diretto tra privati o aziende, che copre il 55,8% delle transazioni, mentre le vendite intermediate dagli operatori professionali scendono al 39,1%.

Guardando al futuro immediato, il saldo dei primi nove mesi del 2026 rimane positivo con 4.159.207 passaggi totali, in crescita dell’1% sul 2025 e del 2% sui livelli pre-pandemia del 2019. Per gli automobilisti interessati alla vendita, questo trend indica una domanda solida ma selettiva, orientata prevalentemente verso veicoli datati e motorizzazioni convenzionali, rendendo cruciale la valutazione accurata dello stato manutentivo per attrarre acquirenti in un mercato dove la freschezza del veicolo non è più il fattore dominante.