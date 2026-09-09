Scopri le esperienze uniche della MotoGP per vivere il weekend di gara in modo speciale

La MotoGP non è solo uno spettacolo di velocità e adrenalina, ma un’esperienza a 360 gradi che può essere vissuta in modo esclusivo. Grazie alle esperienze VIP i tifosi più appassionati possono immergersi completamente nel mondo delle due ruote, godendo di comfort e accessi unici.

Questo weekend, il MotoGP VIP Village™ offre un’ospitalità di alto livello, situato sul tetto dell’edificio dei box. Qui, i visitatori possono godere di una terrazza panoramica senza copertura con vista sulla griglia di partenza e sul traguardo, oltre a un open bar e visuali impareggiabili sulla corsia box e sulla Curva 1.

Incontri ravvicinati con i piloti

Uno degli appuntamenti più attesi è il Giro di Domande a un Pilota della MotoGP™ un’opportunità unica per ascoltare i racconti di vita sul Motomondiale direttamente dalla voce di un pilota. Questi incontri, che si tengono nella MotoGP™ Lounge offrono uno sguardo privilegiato su cosa significa competere ai massimi livelli delle due ruote.

Esplorazione del Paddock

Per chi vuole scoprire il dietro le quinte della MotoGP™ il tour alla scoperta del Paddock è un’esperienza imperdibile. In compagnia di una guida esperta, i visitatori possono esplorare la città itinerante del Motomondiale, scoprendo tutti i segreti mentre team e piloti si preparano per il weekend di gara.

Accoglienza nella MotoGP™ Lounge

La MotoGP™ Lounge offre un’accoglienza di lusso per l’intero weekend di gara. Con un ambiente elegante e stimolante, i visitatori possono gustare piatti raffinati preparati dai migliori chef, accompagnati da un open bar con prosecco, birra, vino e una selezione di cocktail. Gli ospiti di MotoGP™ Premier avranno accesso a ulteriori attrattive e eventi di intrattenimento all’interno del VIP Village™.

Esperienze uniche in pista

Tra le esperienze più emozionanti ci sono il giro di ricognizione lungo la strada di servizio, che permette di osservare i piloti mentre scendono in pista, e la sosta ai box dove è possibile respirare l’atmosfera elettrizzante dei garage delle squadre. Inoltre, i visitatori possono ammirare da vicino l’autentico trofeo del campionato mondiale della MotoGP™.

Tutte queste esperienze sono soggette alle linee guida locali in fatto di salute e sicurezza al momento dell’evento. Per chi desidera un’esperienza completa, è possibile aggiungere un soggiorno di 3 notti in un albergo di lusso nel cuore di Zaragoza, con trasferimenti giornalieri al circuito.

Se desideri vivere la MotoGP come un vero protagonista, i pacchetti ufficiali d’ingresso offrono un livello di accesso senza precedenti. Compila il modulo online per scoprire tutte le opzioni disponibili e vivere un weekend indimenticabile.