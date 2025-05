Design e caratteristiche distintive delle nuove Enyaq RS

Škoda ha recentemente svelato le sue nuove versioni di punta della famiglia Enyaq, ovvero le Enyaq RS e Enyaq Coupé RS. Questi modelli si distinguono per il loro linguaggio di design Modern Solid, caratterizzato da elementi unici come la griglia illuminata Tech-Deck Face in nero lucido e i fari LED Matrix di serie. Le versioni RS si fanno notare anche per i cerchi in lega da 20 pollici Draconis, con la possibilità di optare per i Vision da 21 pollici. Dettagli come gli accenti neri su calotte degli specchietti e cornici dei finestrini conferiscono un tocco di eleganza e sportività.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

Entrambi i modelli sono equipaggiati con un potente sistema di trazione integrale, grazie a due motori elettrici che erogano una potenza complessiva di 340 CV (250 kW). Questo consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi, con una velocità massima limitata a 180 km/h. La batteria ad alta tensione da 84 kWh offre un’autonomia massima di 570 km per la Coupé e 560 km per la versione standard, rendendo queste auto ideali per lunghi viaggi. La ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 185 kW permette di passare dal 10% all’80% di carica in circa 26 minuti, mentre la ricarica in corrente alternata (AC) fino a 11 kW consente una ricarica completa in circa 8,5 ore.

Interni e comfort per un’esperienza di guida unica

All’interno, le Enyaq RS offrono un ambiente sportivo e raffinato, con due Design Selection: RS Suite e RS Lounge. La prima combina pelle vera e sintetica con eleganti cuciture grigie, mentre la seconda utilizza microfibra e pelle sintetica con dettagli a contrasto verde lime. I sedili anteriori sportivi, riscaldabili e dotati di funzione massaggio, garantiscono il massimo comfort durante la guida. Inoltre, il climatizzatore tri-zona e il sistema infotainment con display centrale da 13 pollici offrono una tecnologia all’avanguardia. Tra le opzioni disponibili, si possono trovare anche un head-up display con realtà aumentata e un impianto audio Canton da 635 W con 12 altoparlanti.