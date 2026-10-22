Hyundai svela al Mondial de l'Auto di Parigi 2026 un mix di SUV, veicoli commerciali elettrici e tecnologie interattive per il mercato europeo.

Il Mondial de l’Auto 2026 torna a Parigi dal 12 al 18 ottobre, confermandosi come punto di riferimento per l’intero settore automobilistico. Tra gli espositori più attesi troviamo Hyundai, che ha dedicato al pubblico europeo un padiglione di oltre 1.100 m², situato nello spazio A12 del padiglione 5.2. L’obiettivo è chiaro: offrire una panoramica completa delle novità progettate per le esigenze dei clienti europei, combinando veicoli di ultima generazione, tecnologie indossabili e sistemi di infotainment avanzati.

Le grandi rivelazioni: SUV di segmento B, SUV di segmento C e il primo eLCV elettrico

Il giorno della stampa, lunedì 12 ottobre, Hyundai ha presentato due nuovi modelli in Anteprima mondiale. Il primo è un SUV di segmento B, pensato per chi cerca un’auto compatta ma con tutti i comfort di una berlina di alta gamma. Il secondo, un SUV di segmento C, è stato mostrato in esclusiva europea e rappresenta un passo decisivo verso la decarbonizzazione delle vetture sportive di medie dimensioni. Oltre a questi, è stata svelata una variante aggiornata di un modello consolidato e, soprattutto, il primo veicolo commerciale leggero completamente elettrico (eLCV) del brand, segnando l’ingresso di Hyundai nel mercato dei veicoli commerciali zero emissioni.

Dettagli tecnici e posizionamento sul mercato

Il nuovo SUV di segmento B rientra nella famiglia IONIQ, utilizza una piattaforma elettrica modulare e offre un’autonomia superiore a 500 km con una singola carica. Il SUV di segmento C, invece, combina un design più aggressivo con motori ibridi plug-in, destinati a clienti che desiderano performance elevate senza rinunciare alla sostenibilità. Il eLCV è stato sviluppato per le piccole imprese urbane, con capacità di carico fino a 1.2 tonnellate e un tempo di ricarica rapido di 30 minuti per il 80% della batteria.

Esperienze interattive: Robotics Experience e Pleos Connect

Oltre alle auto, lo stand Hyundai A12 propone due aree interattive che mettono al centro l’utente. La prima, denominata Robotics Experience, consente ai visitatori di testare il dispositivo Hyundai X-ble Shoulder, un esoscheletro robotico indossabile che riduce lo sforzo fisico durante le attività lavorative. La dimostrazione evidenzia come la robotica assistita possa migliorare la produttività e la sicurezza sul posto di lavoro, un’applicazione particolarmente rilevante per i clienti business europei.

Pleos Connect: il nuovo infotainment di Hyundai

Nella zona dedicata alla connettività, il nuovo sistema Pleos Connect è stato presentato per la prima volta su IONIQ 3. Questo infotainment offre un’interfaccia completamente personalizzabile, assistenza vocale avanzata e integrazione con servizi di mobilità urbana. Grazie a una architettura basata su Android Automotive, Pleos Connect rappresenta un nuovo standard per la guida connessa, facilitando l’accesso a mappe, musica, e controlli del veicolo attraverso un unico cruscotto digitale.

Programma di visita e modalità di accesso

Lo stand Hyundai è aperto al pubblico dal 13 al 18 ottobre 2026. La giornata del 12 ottobre è riservata esclusivamente ai media, con la conferenza stampa avviata alle 15:05. Per chi desidera esplorare le 12 vetture esposte, è sufficiente acquistare i biglietti sul sito ufficiale del Salone di Parigi e recarsi al padiglione 5.2, stand A12. All’interno, le esperienze interattive sono disponibili senza prenotazione, ma è consigliato arrivare in orari mattutini per evitare affollamenti.

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Hyundai invita gli interessati a iscriversi alle newsletter specifiche per i modelli Hyundai Tucson e Hyundai Bayon. Le email forniranno aggiornamenti in anteprima su versioni, offerte e contenuti multimediali, permettendo di rimanere informati sui futuri sviluppi del brand in Europa.