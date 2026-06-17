Scopri lo SMP Motocross Championship nel Friuli Venezia Giulia

Scopri come lo SMP Motocross Championship anima i circuiti del Friuli Venezia Giulia: sei eventi organizzati dai motoclub locali, supporto di SMP come title sponsor e tutte le informazioni utili per partecipare come pubblico o concorrente

Il SMP Motocross Championship porta il rombo dei motori sui circuiti del Friuli Venezia Giulia con un cartellone composto da sei gare distribuite nella regione. Promosso dal Comitato Regionale FMI il campionato valorizza il lavoro dei motoclub locali che si occupano dell’organizzazione di ogni tappa e dell’allestimento dei tracciati. Questa formula crea un legame diretto tra territorio, appassionati e piloti, offrendo un palcoscenico competitivo per le categorie coinvolte.

Il titolo di sponsor ufficiale è affidato a SMP che accompagna l’intera stagione con attività di comunicazione e presenza in circuito. L’intento è non solo quello di sostenere la manifestazione dal punto di vista economico, ma anche di arricchire l’esperienza del pubblico con aree brandizzate, punti di incontro e iniziative per il coinvolgimento dei fan.

Organizzazione degli eventi e partecipazione

Le sei tappe del campionato si svolgono su tracciati gestiti dai Motoclub locali, ciascuno responsabile della logistica, della sicurezza e delle comunicazioni relative alla propria gara. Per le procedure burocratiche e sportive il riferimento istituzionale è il Comitato Regionale FMI che stabilisce il regolamento tecnico e amministrativo valido per tutto il circuito. Le iscrizioni alle singole gare vanno effettuate attraverso la piattaforma dedicata: dove sono pubblicati i moduli, le scadenze e le informazioni operative.

Il pubblico è invitato a consultare sempre le comunicazioni ufficiali relative alla tappa di interesse: indicazioni su orari, accessi al circuito e norme di comportamento sono pubblicate sia dal Comitato sia dal Motoclub organizzatore. Questo approccio decentralizzato permette adattamenti specifici in relazione alle caratteristiche di ogni sede, mantenendo però l’uniformità delle regole sportive.

Presenza SMP in circuito e iniziative per i tifosi

Ad ogni appuntamento SMP allestisce uno spazio dedicato: un gazebo e un’area brandizzata con il logo del SMP Motocross Championship. Questa postazione funge da punto di riferimento per i tifosi che desiderano vivere il campionato da vicino, ottenere materiale promozionale e condividere l’esperienza sui social network scattando fotografie davanti al fondale ufficiale.

Attività e gadget

Tra le iniziative promosse durante le tappe c’è la distribuzione del cordino ufficiale del campionato, ritirabile direttamente al gazebo SMP presentando una storia o una foto pubblicata sui canali social con il tag richiesto. La consegna del gadget è soggetta a disponibilità: una unità per persona fino a esaurimento scorte. Queste attività servono a creare un punto d’incontro tra tifosi, staff e piloti e a rafforzare la visibilità del campionato.

Come seguire il campionato e informazioni pratiche

Per rimanere aggiornati sugli highlight post-gara le classifiche e gli orari delle prove è consigliabile seguire i canali ufficiali SMP su Instagram e Facebook. Le piattaforme social vengono utilizzate per pubblicare foto, video e riepiloghi delle singole giornate, oltre a comunicazioni pratiche per il pubblico. L’uso combinato del sito della FMI e dei profili SMP garantisce una copertura completa degli aggiornamenti.

Se intendi partecipare come pilota, ricorda che tutte le iscrizioni si effettuano tramite e che le specifiche tecniche delle categorie e i requisiti di partecipazione sono dettagliati nel regolamento pubblicato dal Comitato Regionale. Per ogni singola tappa il Motoclub organizzatore fornisce le informazioni logistiche su accessi, parcheggi e servizi per team e spettatori.

Che tu sia spettatore o concorrente, tutte le informazioni necessarie sono centralizzate tra il Comitato Regionale FMI, la piattaforma di iscrizioni e i canali social di SMP.