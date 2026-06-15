SDR 5 debutta in Formula 1: innovazione e intelligenza artificiale per la sicurezza

Marelli e FIA hanno festeggiato 300 eventi di Formula 1 con l'introduzione del nuovo SDR 5, un sistema di acquisizione dati avanzato che integra intelligenza artificiale per migliorare sicurezza e prestazioni.

Il mondo della Formula 1 ha assistito a un importante traguardo tecnologico durante il Gran Premio di Monaco. Marelli, in collaborazione con la FIA, ha celebrato i 300 eventi ufficiali con il sistema di acquisizione dati SDR (Surveillance Data Recorder). Contemporaneamente, è stato presentato il nuovo SDR 5un’evoluzione tecnologica che integra l’intelligenza artificiale per migliorare sicurezza e conformità alle normative.

Una cerimonia per celebrare l’innovazione

Durante una cerimonia speciale, Riccardo De Filippi, Head of Marelli Motorsport, ha consegnato al Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, una versione in edizione limitata dell’SDR4. Questo gesto ha simboleggiato il successo della collaborazione tra Marelli e FIA, che ha portato all’adozione del sistema su tutte le vetture di Formula 1.

Il Presidente della FIA ha sottolineato l’importanza del sistema SDR: “L’SDR è fondamentale per la Formula 1poiché fornisce alla FIA dati di alta qualità necessari a supportare la sicurezza e ad assicurare la conformità ai regolamenti. Raggiungere i 300 eventi di Formula 1 è un traguardo significativo e una prova della forza della nostra collaborazione con Marelli.”

Le innovazioni del nuovo SDR 5

Il nuovo SDR 5 rappresenta un passo avanti significativo rispetto ai modelli precedenti. Conformemente ai regolamenti F1 2026, il sistema introduce numerose ottimizzazioni tecniche. Tra queste, spiccano le dieci interfacce CAN FD ad alta velocità e le nuove porte Ethernet Automotive, che garantiscono una connettività avanzata mantenendo la compatibilità con le configurazioni precedenti.

Il sistema supporta ora fino a 5.000 canali, con frequenze di campionamento più elevate per i dati critici. Inoltre, ha raddoppiato velocità e larghezza di banda per una raccolta dati più efficiente. Nuovi filtri avanzati e funzionalità di monitoraggio garantiscono maggiore accuratezza nei dati acquisiti, mentre l’integrazione dell’intelligenza artificiale consente un’analisi avanzata dei dati.

Funzionalità avanzate per la sicurezza

L’SDR 5 è progettato per rilevare e registrare eventi specifici o anomalie, facilitando diagnosi tempestive e misure preventive. Questo è cruciale per la registrazione accurata degli incidenti e la verifica della conformità ai regolamenti di gara. La riduzione della massa del sistema contribuisce a ottimizzare le prestazioni complessive del veicolo, rendendolo più efficiente e affidabile.

Riccardo De Filippi ha commentato: “L’analisi dei dati in tempo reale è un fattore di importanza cruciale per il motorsport ai più alti livelli. Gli oltre 300 eventi di F1 all’attivo in cui il nostro SDR ha reso possibile la raccolta e la trasmissione di questi dati, contribuendo alla verifica della conformità ai regolamenti tecnici, sono senza dubbio un traguardo da celebrare.”

Il futuro della tecnologia in Formula 1

Con l’introduzione dell’SDR 5, Marelli Motorsport estende ulteriormente il suo contributo tecnologico alla Formula 1 e alla FIA. Questo sistema avanzato supporta avanzamenti continui in materia di sicurezza e compliance, consolidando la posizione di Marelli come fornitore tecnologico di riferimento nel mondo del motorsport.

Con oltre 100 anni di esperienza ai massimi livelli del racing, Marelli Motorsport continua a sviluppare tecnologie avanzate e a supportare tutti i principali team e campionati. L’integrazione dell’intelligenza artificiale e le nuove funzionalità del sistema SDR 5 rappresentano un passo significativo verso un futuro sempre più tecnologico e sicuro per la Formula 1.