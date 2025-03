Il pilota francese si aggiudica il titolo di Champion of Champions per la quinta volta

Il mondo dei motori ha assistito a un’altra straordinaria performance di Sebastien Loeb, il leggendario pilota francese, che ha trionfato per la quinta volta nella sua carriera alla Race of Champions (ROC) svoltasi all’Accor Stadium di Sydney. Loeb, che ha già vinto nove titoli mondiali di rally, ha dimostrato ancora una volta di essere un maestro indiscusso delle competizioni automobilistiche, battendo in finale l’australiano Chaz Mostert.

Un percorso trionfale verso la finale

La competizione è iniziata con Loeb che ha ricevuto un bye nel primo turno, essendo il pilota off-road con il miglior ranking. Nei quarti di finale, ha affrontato l’australiana Molly Taylor, superandola con due vittorie consecutive. La semifinale ha visto il pilota francese opporsi al giovane talento del rally Oliver Solberg, con Loeb che ha replicato il suo successo. La finale ha visto Loeb partire con il piede giusto, vincendo la prima manche con un distacco di 0,27 secondi a bordo di una Polaris RZR.

Un trionfo storico

Con la vittoria nella finale, Loeb ha chiuso la sfida al meglio delle tre gare, conquistando un altro successo con un margine di 0,16 secondi nella FC2 Rallycross. Questo trionfo non solo gli consente di aggiungere un altro trofeo alla sua già impressionante collezione, ma lo rende anche il primo pilota a vincere sia il titolo di Champion of Champions che la ROC Nations Cup nello stesso evento. In coppia con il giovane pilota francese Victor Martins, Loeb ha guidato il Team France alla vittoria nella Nations Cup, battendo il Team Australia Supercars.

Un evento emozionante a Sydney

La Race of Champions di Sydney ha visto la partecipazione di 20 piloti, che si sono sfidati in duelli diretti utilizzando una gamma di vetture identiche. Tra queste, la Subaru BRZ tS e la Toyota GR86 Cup. Mostert, che ha sostituito Mattias Ekström per motivi di salute, ha dimostrato il suo valore battendo avversari di alto profilo come Valtteri Bottas e Kurt Busch. La finale ha rappresentato un grande spettacolo per gli appassionati di motori, con l’Accor Stadium trasformato in un circuito asfaltato da un chilometro.

Con questo quinto successo, Sebastien Loeb si conferma una delle leggende della Race of Champions, distaccando altri due grandi nomi del rally come Mattias Ekström e Didier Auriol. La sua carriera, costellata di successi, continua a ispirare generazioni di piloti e appassionati di motori in tutto il mondo.