Shelby GT500KR del 1968 con danni sarà battuto all’asta da Mecum

Un esemplare del 1968 del Shelby GT500KR cabriolet, segnato da ruggine e danni alla parte anteriore, sarà messo in vendita da Mecum il 25 luglio; il veicolo mostra 80.757 miles (129.966 km) e monta un motore Cobra Jet V8 da 7.0 litri con 335 hp.

Un esemplare di grande richiamo storico e collezionistico, il Shelby GT500KR cabriolet del 1968arriverà all’asta organizzata da Mecum il 25 luglio. L’auto si presenta con evidenti segni di usura: ruggine, danni alla parte anteriore e chiari segni di permanenza prolungata all’aperto o in deposito. Nonostante lo stato, il valore tecnico e storico del modello mantiene l’interesse degli appassionati.

Condizioni cosmetiche e carrozzeria visibili

L’auto mostra particolari incisivi: la parte anteriore appare danneggiata con paraurti piegato, griglia rotta e fascia anteriore compromessa. La carrozzeria è verniciata in una tonalità che richiama il Wimbledon White e presenta la capote morbida di colore nero, insieme a strisce blu che ne caratterizzano l’immagine sportiva. I cerchi da 15 pollici sono montati con pneumatici Goodyear Eagle STma le superfici metalliche presentano punti di ruggine evidenti attorno alle portiere e ai pannelli inferiori.

Estetica e integrità dei pannelli laterali sono compromesse in più punti: sono visibili ruggine sui fregi laterali e segni di impatto sulla parte anteriore. La presenza di uno spoiler posteriore contribuisce a definire l’aspetto originale dell’auto, ma lo stato conservativo generale segnala che la vettura è rimasta ferma per un periodo prolungato prima della messa all’asta.

Interni e rilevazioni chilometriche

All’interno la situazione è migliore rispetto all’esterno: l’abitacolo monta sedili in vinile nero e un volante a tre razze che conservano un aspetto coerente con l’epoca. Ampi inserti in finto legno sono presenti sulla plancia, insieme a una radio d’epoca del marchio Philco. L’odometro recita 80.757 milespari a 129.966 kmdato che conferma l’uso significativo del veicolo nel corso della sua vita.

Gli interni, seppure datati, non mostrano lo stesso livello di degrado della carrozzeria; ciò rende il telaio e l’abitacolo potenzialmente restaurabili con interventi mirati. La conservazione degli elementi originali, come la radio e la strumentazione, può risultare interessante per i collezionisti che cercano autenticità nella ristorazione.

Dettagli meccanici confermati

Sotto il cofano è montato un motore Cobra Jet V8 da 7.0 litri (428 cubic inch)una delle specifiche più rilevanti per questo modello. La potenza dichiarata è di 335 hp (pari a 250 kW o 340 PS), e la trasmissione è una cambio manuale a quattro marce abbinata a un selettore Hurst. Queste caratteristiche tecniche definiscono il comportamento dinamico originale della vettura.

Le prestazioni tipiche di questo allestimento, riportate per riferimento tecnico, includono uno scatto da 0 a 60 mph in circa 6,9 secondi e un quarto di miglio coperto in circa 14,8 secondi. L’auto dispone inoltre di servosterzo e freni assistiti, oltre a un differenziale posteriore Traction-Lokelementi che migliorano guidabilità e sicurezza rispetto a molte contemporanee.

Stato operativo al momento dell’annuncio

Non sono stati forniti dettagli esaustivi sullo stato di marcia dell’esemplare: l’ammontare dei danni alla parte anteriore suggerisce che la vettura potrebbe non essere immediatamente idonea alla circolazione senza riparazioni meccaniche e carrozzeria. Tuttavia, la presenza del motore originale e della trasmissione manuale lascia aperta la possibilità di un restauro conservativo o di un progetto di ricondizionamento meccanico.

Contestualizzazione dell’asta

L’appuntamento fissato da Mecum per il 25 luglio porta all’attenzione degli acquirenti un esemplare che combina valore storico e necessità di intervento. La notorietà del modello e la specifica meccanica del motore Cobra Jet rendono l’auto un oggetto di interesse per collezionisti e restauratori. Il confronto tra lo stato attuale e il potenziale dopo un restauro rimane il fulcro delle valutazioni che verranno espresse durante l’asta.

Per chi segue veicoli d’epoca con specifiche originali, questo Shelby GT500KR offre spunti tecnici concreti: chilometraggio registrato, architettura del motore e tipi di equipaggiamento sono tutte informazioni utili per valutare l’intervento di rinnovamento e il possibile valore finale dell’esemplare sul mercato dei classici.