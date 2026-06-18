SIXS Light BT V2: come scegliere l’intimo tecnico per le giornate più calde in moto

La famiglia Light BT V2 di SIXS è stata progettata per un obiettivo chiaro: smaltire il calore prodotto dal corpo e non trattenerlo. Questa filosofia guida ogni scelta tecnica del reparto sviluppo: dal tipo di filato all’architettura tessile, fino al fitting dei capi. Chi passa molte ore in sella, nelle giornate calde o in pista, cerca esattamente questo equilibrio tra leggerezza e protezione sotto gli indumenti tecnici.

Il progetto è il frutto del lavoro del Centro R&D SIXS e dei feedback d’uso: la nuova versione V2 introduce modifiche costruttive mirate per migliorare la ventilazione, la resistenza nei punti critici e la vestibilità. Il risultato è una linea che interpreta il concetto di intimo tecnico in senso opposto rispetto all’idea di indumento termico classico: non per trattenere calore, ma per favorirne la dispersione.

Costruzione tessile multi-zona e materiali impiegati

Al centro del progetto c’è la costruzione multi-zonaun approccio che distribuisce materiali diversi in base alla funzione richiesta da ciascuna area del corpo. In pratica non si usa un unico tessuto, ma una mappatura studiata sullo scheletro muscolare e sui punti di maggior sudorazione, sulle zone di sfregamento e sui punti soggetti a pressione dall’abbigliamento tecnico. Qui entra in gioco una combinazione di cinque tipologie di punto tessile che rispondono a funzioni specifiche come durabilità, ventilazione e gestione dell’umidità.

Tipologie di punto e loro ruolo

La linea impiega, tra gli altri, punti in maglia unita per le aree ad alto attrito e punti in mesh per le zone a maggiore produzione di sudore. Alcune referenze incorporano il punto Carbonottimizzato per la gestione dell’umidità, mentre il punto trattenuto offre rinforzo dove serve durabilità. Infine la costina elastica è prevista sulla fascia vita con profilo asimmetrico, pensata per seguire la postura in sella senza aumentare l’ingombro.

Dettagli di design e novità della versione V2

La V2 introduce alcuni accorgimenti pratici che migliorano l’uso sotto casco e tuta: Collo a spessore ridotto, meno ingombro sotto casco e collo della tuta. Il fitting delle maniche è stato rivisto nella zona ascellare per ridurre le pieghe e favorire la ventilazione localizzata. Sono stati aggiornati anche aspetti estetici e il layering dei materiali per enfatizzare la funzionalità racing, mantenendo però una percezione di leggerezza al tatto.

Vestibilità e taglie

I capi della Light BT V2 sono pensati per calzare come una seconda pelle, con vestibilità aderente che evita grinze e punti di compressione sotto l’abbigliamento tecnico. La gamma copre più taglie, inclusi formati fino a 3XL/4XLper garantire compatibilità con diversi tipi di corporatura e uso.

Il sottotuta BT STXL R V2: specifiche per l’uso in pista

All’apice della linea e perfetto per l’utilizzo sportivo, c’è il sottotuta BT STXL R V2. Questo capo è stato pensato esplicitamente per l’utilizzo sotto la tuta in pelle nelle condizioni più impegnative: caldo intenso, impegno fisico, ventilazione ridotta sotto la tuta chiusa. Per rispondere a questi stress, il sottotuta adotta un filato con maggiore resistenza rispetto ad altri capi della linea e una costruzione interna più complessa.

Funzioni tecniche del sottotuta

Grazie alla fit aderente e agli occhielli sulle maniche, il sottotuta SIXS facilita la vestizione della tuta in pelle. La costruzione multi-zona è qui più articolata che altrovele aree soggette a sfregamento o pressione ricevono maglia unita e punti trattenuti, mentre le zone a maggiore produzione di calore sono presidiate da mesh e Carbon per massimizzare la dispersione dell’umidità. È presente anche un tassello interno alla gamba ridisegnato per adattarsi alla posizione di guida prolungata.

Queste scelte rendono il BT STXL R V2 un capo specifico per chi cerca performance in pista senza rinunciare al controllo della temperatura corporea durante sessioni sotto tuta chiusa.

Ulteriori capi della linea e loro funzioni

La famiglia Light BT V2 include anche maglie a manica corta e lunga, pantaloni con nuovi filati resistenti, leggings e accessori come sottocasco e scaldacollo. La maglia a manica corta, ad esempio, utilizza filati più leggeri nella parte alta del corpo per rendere la sensazione d’uso ancora più ariosa: ideale per affrontare escursioni estive o giornate con temperature intorno ai 25-30°C. Ogni pezzo della linea mantiene i principi di leggerezza, traspirabilità e resistenza nei punti critici.

Nel complesso, la Light BT V2 rappresenta un aggiornamento mirato per chi affronta lunghe percorrenze o sessioni sportive in condizioni di caldo: materiali studiati, costruzione multi-zona e soluzioni pratiche per la vestizione sono i cardini che definiscono la proposta di SIXS per il motociclista attento al comfort e alla gestione termica.