Design sportivo e aerodinamico

La nuova gamma della Skoda Enyaq si arricchisce con le versioni RS e Coupé, caratterizzate da un design audace e sportivo. Esternamente, queste vetture si distinguono per i dettagli neri che conferiscono un aspetto aggressivo, come le cornici dei finestrini e le barre sul tetto. I cerchi in lega, disponibili fino a 21 pollici, e i fari a LED intelligenti, con giochi di luce all’apertura e chiusura, completano un look moderno e accattivante. La scelta di colori, tra cui spicca il verde Mamba, rende queste auto uniche nel loro genere.

Prestazioni eccezionali

Le versioni RS della Skoda Enyaq sono equipaggiate con due motori elettrici che offrono una potenza complessiva di 250 kW, permettendo di raggiungere i 180 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi. La batteria da 84 kWh garantisce un’autonomia dichiarata di oltre 560 km per la RS e 570 km per la Coupé, secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 10 all’80% in circa 26 minuti, mentre con corrente alternata una carica completa richiede circa 8 ore e mezza.

Interni tecnologici e confortevoli

All’interno, la Skoda Enyaq RS offre un ambiente sportivo e tecnologico. Gli interni possono essere personalizzati con due stili: RS Lounge, con sedili in microfibra e pelle sintetica, e RS Suite, con sedili in pelle premium. Entrambe le versioni dispongono di un volante sportivo in pelle e di sedili anteriori riscaldati. La dotazione tecnologica include uno schermo per il cruscotto da 5 pollici e uno per l’infotainment da 13 pollici, con la possibilità di aggiungere un head-up display con realtà aumentata. Inoltre, la ricarica wireless per smartphone e l’apertura automatica del bagagliaio rendono l’esperienza di guida ancora più comoda.

Funzionalità innovative

Una delle novità più interessanti è la ricarica bidirezionale, che consente di utilizzare l’auto come fonte di energia per la casa. Questo sistema innovativo rappresenta un passo avanti nella sostenibilità e nell’efficienza energetica. Inoltre, il telaio sportivo e le sospensioni regolabili in 15 modi diversi offrono un’esperienza di guida personalizzabile, permettendo di scegliere tra comfort e sportività. La Skoda Enyaq RS e Coupé non sono solo auto, ma un vero e proprio stile di vita per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere la sostenibilità.