Scopri le caratteristiche della nuova Smart #2, progettata per la mobilità urbana moderna.

Un nuovo capitolo per Smart

Smart sta per lanciare una nuova generazione della sua iconica citycar, la ForTwo, che si chiamerà Smart #2. Questo modello rappresenta un passo significativo verso la mobilità sostenibile, mantenendo la tradizione del marchio di offrire veicoli compatti e agili, perfetti per le città moderne. Con un design futuristico e una tecnologia all’avanguardia, la Smart #2 si propone di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta all’ambiente.

Design e caratteristiche innovative

La nuova Smart #2 abbandona lo stile retro della precedente ForTwo per adottare un’estetica moderna e accattivante. Tra le novità, si segnalano le porte senza cornice e un abitacolo spazioso, progettato per ottimizzare il comfort nonostante le dimensioni ridotte. Inoltre, il modello sarà dotato di un sistema a doppio schermo, simile a quello presente nei modelli più grandi come Smart #1 e Smart #3, che offrirà un’esperienza di guida altamente tecnologica e interattiva.

Prestazioni e autonomia

Un aspetto cruciale della Smart #2 è la sua autonomia. Si prevede che il nuovo modello possa raggiungere circa 400 km con una singola carica, superando notevolmente le prestazioni della precedente ForTwo e della Fiat 500e. Questo rappresenta un grande passo avanti per Smart, che punta a posizionarsi come leader nel segmento delle citycar elettriche. Inoltre, si ipotizza l’introduzione di una versione sportiva Brabus, che offrirà potenza e dettagli unici, rendendo la Smart #2 ancora più attraente per gli appassionati di auto.