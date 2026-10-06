Mercedes EQS introduce lo sterzo elettrico steer‑by‑wire, un salto di qualità per comfort, dinamica e sicurezza, con un volante più compatto e un prezzo di 3.050 euro.

Mercedes-Benz ha deciso di spostare un punto di svolta nella propulsione elettrica: l’EQ S di punta ora propone il sistema steer-by-wire il primo nel panorama dei veicoli di serie tedesco. Il tradizionale albero di sterzo, con le sue parti meccaniche, è stato sostituito da un collegamento puramente elettrico, aprendo la strada a nuove possibilità di design e di esperienza di guida.

Come funziona lo sterzo elettrico e perché è importante

Nel steer-by-wire i movimenti del volante sono catturati da sensori di precisione e inviati a una centralina che, a sua volta, attua la rotazione delle ruote anteriori tramite attuatori elettrici. L’assenza di un collegamento fisico riduce drasticamente l’impedimento meccanico, consentendo una risposta più rapida e una rotazione del volante di soli 170 gradi da un’estremità all’altra. Questo rende le manovre a bassa velocità – parcheggio in città, retromarcia in spazi stretti – molto più semplici e meno faticose rispetto a una sterzata tradizionale.

Integrazione con l’asse posteriore sterzante

Mercedes ha accoppiato lo steer-by-wire a un asse posteriore capace di sterzare fino a 10 gradi. La combinazione garantisce una stabilità superiore nelle curve ad alta velocità e una manovrabilità quasi “danzevole” a velocità ridotte, trasformando l’esperienza di guida in qualcosa di più fluido e sicuro.

Sicurezza e architettura ridondante

Il passaggio a un sistema elettronico ha richiesto l’implementazione di una rete di sicurezza avanzata. La EQS dispone di sensori ad alta risoluzione, unità di controllo potenti e percorsi di segnale totalmente indipendenti. In caso di guasto totale dello sterzo elettrico, la vettura può ancora essere controllata grazie all’asse posteriore sterzante e a un intervento frenante selettivo tramite ESP, assicurando che il veicolo rimanga stabile anche negli scenari più estremi.

Impatto sull’abitacolo: volante più piccolo e nuovo design

Il nuovo volante, denominato “cloche”, è più piatto e disponibile in nero o beige. Questa forma ridotta libera spazio intorno al guidatore, facilitando ingresso, uscita e migliorando la visibilità del display digitale. Inoltre, il design integrato dell’airbag rende il volante più leggero ma altrettanto sicuro, mantenendo la tipica sensazione di precisione tipica delle Mercedes.

Costi e disponibilità sul mercato italiano

L’optional steer-by-wire è proposto a 3.050 euro IVA inclusa per tutti i modelli EQS distribuiti in Italia. Oltre al nuovo volante, il pacchetto comprende l’intero software di gestione e i sensori necessari, senza richiedere modifiche meccaniche aggiuntive. Il prezzo è quindi pensato per chi desidera un livello di comfort e di tecnologia superiore, mantenendo la proposta di valore delle versioni Extra e Luxury della gamma.