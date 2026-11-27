Stellantis conferma il suo impegno industriale in Italia con nuovi modelli e miliardi di euro, mentre il responsabile europeo Emanuele Cappellano lancia un appello alle istituzioni contro il caro energia che minaccia la produzione.

La presenza industriale di Stellantis in Italia si consolida attraverso numeri importanti, ma deve fare i conti con un contesto economico e geopolitico sempre più complesso. Emanuele Cappellano, responsabile Europa allargata del colosso italo-francese, ha delineato lo stato dell’arte durante l’assemblea dell’Anci a Verona, confermando la volontà del gruppo di investire nel Paese nonostante le difficoltà operative.

Oltre cinque miliardi per ricerca e sviluppo

Il piano industriale prevede stanziamenti significativi per il futuro prossimo. Entro i prossimi cinque anni, il gruppo investirà oltre 5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo sul territorio italiano. Attualmente, gli stabilimenti nazionali producono 14 modelli; questa cifra crescerà fino a raggiungere 23 veicoli entro il 2030, con l’aggiunta di altri nove modelli alla gamma esistente.

L’impatto economico si estende anche alla filiera dei fornitori locali. Stellantis spende infatti più di 7 miliardi di euro all’anno per acquisti da aziende italiane, un dato che secondo Cappellano testimonia l’attenzione verso il tessuto industriale nazionale. Tuttavia, queste cifre positive sono “reso sempre più complesse da un contesto difficile e da variabili in continua evoluzione”.

Il peso dell’energia sulle fabbriche

Uno dei nodi centrali sollevati dal manager riguarda il costo dell’energia, definito insostenibile per la competitività delle imprese. I dati presentati sono eloquenti: a settembre, nei stabilimenti italiani, il costo era di 287 euro al megawattora, rispetto ai 183 euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta di un incremento del 57%, un balzo che Cappellano descrive come “drammatico”, poiché amplia il divario competitivo non solo con gli altri Paesi europei, ma anche con mercati extra-UE.

Nonostante l’apprezzamento per iniziative governative come il Decreto Bollette, il responsabile europeo chiede interventi strutturali per abbassare i costi energetici. Senza questi aggiustamenti, preservare l’attrattività industriale del Paese diventa impossibile. A questo problema si aggiunge la burocrazia: Stellantis sta sviluppando impianti fotovoltaici e di biometano negli stabilimenti, ma incontra ostacoli amministrativi che rallentano i tempi e aumentano i costi, talvolta bloccando del tutto i progetti.

Sfide europee e cassa integrazione a Mirafiori

Il confronto con le istituzioni europee su emissioni di CO2 e principio del Made in Europe sembra aver registrato “un’evoluzione promettente”. Se le discussioni attuali verranno consolidate entro fine anno, il settore potrebbe disporre di nuove regole entro la prossima primavera, capaci di bilanciare obiettivi climatici e sostenibilità industriale.

Mentre si discute di strategia a lungo termine, il presente operativo vede ancora incertezze. Proprio nelle ore dell’intervento di Cappellano, è stata comunicata una nuova sospensione della produzione alle Carrozzerie di Mirafiori, a Torino, prevista da martedì 1 a venerdì 4 dicembre. La misura è legata alla carenza di componentistica e alla debole domanda per la Fiat 500, confermando che la transizione verso l’elettrico e le sfide logistiche continuano a pesare sull’occupazione e sulla continuità degli impianti.