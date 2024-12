Un nuovo inizio per l’industria automobilistica

Stellantis ha recentemente lanciato un innovativo spot pubblicitario che riunisce i marchi storici Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati. Questo spot, visibile su YouTube e in onda sulle principali emittenti nazionali, rappresenta un forte messaggio di impegno verso il futuro dell’industria automobilistica italiana. Con un chiaro riferimento alla bellezza e all’eccellenza del Made in Italy, Stellantis intende rafforzare il legame con il Paese, in un momento in cui la produzione nazionale ha subito un drastico calo.

Un messaggio di speranza

Il video, accompagnato dalla celebre canzone “Si può fare” di Angelo Branduardi, racconta le storie industriali dei marchi coinvolti, mostrando le linee produttive e i modelli iconici. La produzione di veicoli in Italia ha visto un crollo del 41,5% nei primi dieci mesi del 2024, con un’ulteriore discesa del 67,8% solo a ottobre. In questo contesto, Stellantis ha voluto rassicurare il governo e i cittadini, presentando un piano che prevede la costruzione di nuovi modelli fino al 2032.

Modelli e stabilimenti in evidenza

Tra i modelli protagonisti dello spot troviamo la Fiat 500, che sarà disponibile anche in versione ibrida, e la Fiat Panda, che continuerà a essere prodotta a Pomigliano d’Arco fino al 2030. Il Ducato, ora anche in versione elettrica, continuerà a essere realizzato ad Atessa. Per quanto riguarda Alfa Romeo, le linee di produzione di Cassino si concentreranno sulla Stelvio e sulla Giulia, mentre a Melfi si prevede l’arrivo della nuova Lancia Gamma nel 2026. Infine, lo stabilimento di Modena si trasformerà nel polo dell’alta gamma con Maserati.

Un impegno concreto per il futuro

Jean-Philippe Imparato, attuale CEO di Stellantis, ha sottolineato l’importanza di guardare al futuro con ottimismo. L’azienda ha presentato il nuovo Piano Italia, un progetto che mira a rilanciare l’industria automobilistica nel nostro Paese. Questo piano è visto come una sfida che i marchi storici accettano con entusiasmo, consapevoli del legame speciale che li unisce all’Italia. La campagna pubblicitaria non è solo un modo per promuovere i veicoli, ma anche un chiaro segnale di fiducia e determinazione in un momento di difficoltà per il settore.