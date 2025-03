Il futuro della produzione a Termoli

Lo stabilimento di Termoli, in Molise, si prepara a un’importante trasformazione. A partire dal 2026, l’impianto di Stellantis avvierà la produzione di cambi automatici a doppia frizione (eDCT), rispondendo così alla crescente domanda di veicoli ibridi. Questa decisione è stata ufficializzata dall’azienda, che punta a raggiungere una produzione annuale di 300.000 unità. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso l’innovazione e la sostenibilità nel settore automobilistico, in un momento in cui la transizione verso l’elettrico è sempre più urgente.

Le sfide della gigafactory e il piano europeo

Nonostante l’entusiasmo per la produzione di cambi automatici, la trasformazione dello stabilimento in una gigafactory per la produzione di batterie è attualmente sospesa. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato l’importanza di un piano europeo per garantire l’autonomia strategica del continente nella produzione di batterie. Durante un incontro con il presidente della Regione Molise e l’assessore regionale, Urso ha ribadito la necessità di una politica industriale europea che favorisca lo sviluppo delle gigafactory, un tema centrale nel Piano d’Azione per l’industria automotive presentato dalla Commissione europea.

Il sostegno della Commissione europea

La Commissione europea ha annunciato un investimento di 1,8 miliardi di euro nei prossimi due anni per sostenere la produzione di batterie nell’Unione Europea. Questo finanziamento, che mobiliterà risorse dal Fondo europeo per l’innovazione, potrebbe essere combinato con aiuti di stato per il settore. In Europa, diversi Paesi stanno sviluppando impianti di produzione su larga scala di batterie per veicoli elettrici. La Germania, ad esempio, ospita la gigafactory di Tesla e altre quattro sono in fase di sviluppo, tra cui quella di Volkswagen a Salzgitter, sebbene i piani di quest’ultima siano stati ridimensionati.

Il panorama dell’industria automobilistica in evoluzione

Il settore automobilistico sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con un crescente focus sull’elettrificazione e la sostenibilità. La produzione di cambi automatici a Termoli rappresenta un passo importante per Stellantis, ma le sfide rimangono. La necessità di una strategia industriale europea coesa è fondamentale per garantire che l’Europa possa competere efficacemente nel mercato globale delle auto elettriche. Con l’aumento della domanda di veicoli ibridi e elettrici, l’industria automobilistica deve adattarsi rapidamente per rimanere rilevante e sostenibile nel lungo termine.