Il crescente mercato automobilistico cinese

Negli ultimi anni, la Cina ha dimostrato di essere un attore fondamentale nel panorama automobilistico globale. Non è più solo un paese noto per la produzione di vetture a basso costo, ma ha visto emergere marchi che si distinguono per design e innovazione. Stellantis, uno dei gruppi automobilistici più influenti al mondo, ha deciso di investire in questo mercato in espansione, puntando su modelli che promettono di conquistare anche i consumatori occidentali.

Il ruolo di Leapmotor nel portafoglio di Stellantis

Stellantis ha recentemente acquisito quote di Leapmotor, un marchio cinese noto per le sue citycar. Tra i modelli più attesi c’è la T03, ma l’attenzione è rivolta soprattutto al nuovo SUV, la C10. Questo veicolo rappresenta un passo significativo per il gruppo, che intende diversificare la propria offerta e rispondere alla crescente domanda di SUV nel mercato globale. La C10 non è l’unica novità in arrivo; il 2025 segnerà il lancio della gamma B, con la B10 che si preannuncia come un modello innovativo e competitivo.

Caratteristiche e specifiche del Leapmotor B10

Il Leapmotor B10 si distingue per il suo design moderno e minimale, con dimensioni che lo collocano nel segmento dei SUV compatti: 451 cm di lunghezza, 189 cm di larghezza e 166 cm di altezza. La motorizzazione prevede una versione base da 132 kW, capace di raggiungere una velocità massima di 160 km/h, mentre il modello top di gamma offre 160 kW e una velocità massima di 170 km/h. Un aspetto particolarmente interessante è l’autonomia, che può arrivare fino a 600 km con una singola ricarica, rendendo il B10 un’opzione allettante per chi cerca un SUV elettrico.

Prezzi e disponibilità sul mercato

Il Leapmotor B10 sarà inizialmente disponibile in Cina, con un prezzo che varia tra i 100 e i 150 mila Yuan, corrispondenti a circa 13-20 mila Euro. Questo posizionamento di prezzo lo rende altamente competitivo rispetto ad altri SUV elettrici presenti sul mercato. I clienti italiani dovranno attendere un po’ prima di poter mettere le mani su questo modello, ma l’attesa potrebbe valere la pena, considerando le caratteristiche innovative e il design accattivante del B10.