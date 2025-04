Il processo e le condanne

Il processo relativo alla strage del bus avvenuta ad Avellino si è concluso con sentenze definitive che hanno colpito duramente i responsabili. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, è stato condannato a sei anni di carcere, mentre Gennaro Lametta, proprietario del bus, dovrà scontarne nove. La tragedia, avvenuta nel 2013, ha causato la morte di 40 persone e ha lasciato 8 feriti, segnando profondamente la comunità locale e l’intero paese.

Le cause dell’incidente

Le indagini hanno rivelato che l’incidente è stato causato da un guasto all’impianto frenante del bus, che ha portato alla sua caduta da un viadotto. La perizia ha evidenziato che la strage si sarebbe potuta evitare se le barriere di sicurezza fossero state mantenute in buone condizioni. I new jersey, infatti, non hanno retto all’impatto, contribuendo alla tragedia. Questo ha sollevato interrogativi sulla manutenzione delle infrastrutture autostradali e sulla responsabilità delle aziende coinvolte.

Le reazioni alle sentenze

Le reazioni alle condanne sono state contrastanti. Gli avvocati di Castellucci hanno espresso incredulità, sostenendo che il loro assistito fosse estraneo ai fatti e avesse sempre svolto il proprio lavoro con diligenza. D’altra parte, Lametta ha dichiarato di sentirsi vittima di un’ingiustizia, affermando che l’incidente fosse il risultato di una cattiva manutenzione da parte di Aspi. Entrambi si sono già costituiti in carcere, pronti a combattere per la loro innocenza.

Le implicazioni per la sicurezza stradale

Questa vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza stradale in Italia. La strage del bus ad Avellino ha messo in luce le lacune nella manutenzione delle infrastrutture e la necessità di un controllo più rigoroso sui mezzi di trasporto. Le famiglie delle vittime e l’opinione pubblica chiedono giustizia e maggiore attenzione da parte delle autorità competenti per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.