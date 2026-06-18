Strategie gomme in F1: finestre di lavoro, delta pit e undercut

F1 spiegata significa comprendere come le mescoleil loro degrado e il tempismo delle soste influenzino l’intera gara. In termini semplici, la strategia gomme è l’arte di scegliere quando fermarsi ai box e con quali pneumatici, massimizzando il ritmo senza esaurire la prestazione. In questo quadro si collocano concetti chiave come degrado termicodegrado meccanicofinestre di lavorodelta pit e manovre come undercut e overcut.

Degrado termico e meccanico: fondamenti che guidano il passo

Il degrado termico è la perdita di aderenza dovuta al surriscaldamento dello strato superficiale del battistrada. Quando la temperatura supera la finestra di lavorola gomma scivola e genera ancora più calore, in un circolo vizioso. Il degrado meccanico nasce invece da abrasione e micro-strappi causati da carichi elevati, cordoli aggressivi e scorrimento prolungato: anche con temperature corrette, la gomma si consuma e il tempo sul giro peggiora. Tipicamente, il termico si manifesta con cali rapidi e recuperabili (se si rinfresca la gomma), il meccanico con cali progressivi e meno reversibili. Capire quale dei due domina aiuta a scegliere il ritmo, la pressione dei freni e la durata dello stint.

Sulle piste a trazione e curve lente, il scorrimento accresce lo stress sullo strato superficiale, favorendo il degrado termico. Su circuiti veloci e carichi laterali elevati, il carico tende a incidere di più sul meccanico. Con vetture pesanti a pieno serbatoio, entrambi possono sommarsi. Team e piloti modulano guida e setup per restare nella zona in cui la gomma offre grip e costanza: meno slittamento, traiettorie pulite e gestione dell’energia in inserimento riducono usura e temperature.

Finestre di lavoro e warm-up: perché la temperatura è tutto

Ogni mescola ha una finestra di lavoro in cui la mescola fornisce il miglior equilibrio tra aderenza e durata. Il warm-up è il processo per raggiungerla: troppo fredda e manca grip, troppo calda e cala la performance. I parametri chiave sono temperatura superficiale e interna, oltre alla distribuzione tra asse anteriore e posteriore. In condizioni di warm-up difficili, una mescola più morbida può offrire un vantaggio iniziale, ma essere più sensibile al degrado termico; in condizioni di grip naturale elevato, una mescola più dura può rendere lo stint più lungo e stabile.

La gestione delle gomme nuove prevede un primo giro di attivazione e alcuni giri di assestamento per uniformare temperature e pressioni. Se il pilota esce dal box nel traffico e non può spingere, rischia di non accendere correttamente la finestra, perdendo il beneficio dell’undercut. Viceversa, un rientro in aria pulita con pista libera permette di caricare energia nei compound e sfruttare subito la massima aderenza.

Delta pit, undercut e overcut: il lato quantitativo

Il delta pit è il tempo totale perso con una sosta: ingresso in pit lane, velocità limitata, fermata, ripartenza e rientro in pista. Se il delta pit è di riferimento X secondi, l’undercut funziona se il rivale in pista perde più tempo sul giro di quanto il pitstop anticipato fa guadagnare con gomma nuova. Simmetricamente, l’overcut funziona quando restare fuori con aria pulita e serbatoio alleggerito consente giri abbastanza veloci da neutralizzare l’avversario appena rientrato con gomme ancora in fase di warm-up.

In termini pratici: se la gomma nuova vale Δgiro secondi rispetto all’usata, e l’avversario trova traffico o degrado, occorre proiettare su 1-3 giri il guadagno cumulato. L’undercut è favorito da finestre di lavoro raggiungibili in fretta e degrado termico marcato dell’avversario; l’overcut da difficoltà di warm-up altrui, minor traffico, e stabilità della gomma usata. Circuiti con pit lane lunga e velocità ridotta amplificano il delta pit, rendendo più rischiose soste ravvicinate.

Diagrammi decisionali: quando chiamare il pit

Un team può formalizzare la chiamata box con un semplice diagramma di decisione. Schema tipico per l’undercut:

Se Δgiro previsto con gomma nuova × 2 giri > gap attuale sul rivale + rischio traffico, allora anticipare.

Se warm-up lento o uscita dietro a un trenino, rinviare.

Se l’avversario segnala cali improvvisi (termico), anticipare anche di un giro.

Per l’overcut:

Se l’avversario rientra e la sua uscita avviene nel traffico, prolungare lo stint.

Se il proprio passo degrada meno di 0,3-0,5 s/giro e si è in aria pulita, continuare.

Se la finestra di lavoro della gomma usata è stabile, ritardare la sosta finché il delta pit non espone a undercut inverso.

La gestione del gap è cruciale: l’ideale è rientrare davanti o abbastanza vicino da attaccare entro poche curve. Se il rischio traffico è elevato, ha senso uno offset di strategia (mescola diversa o stint più lungo) per creare un differenziale di passo in una fase successiva.

Traffico, aria pulita e difesa dall’undercut

La gestione del traffico decide spesso l’esito. Uscire dietro a vetture più lente impedisce di scaldare correttamente la gomma, annulla il vantaggio della mescola nuova e aumenta il degrado termico per scorrimento in scia. Difendersi dall’undercut richiede reagire al giro successivo: il cosiddetto pit reaction. Se la gomma in uso ha ancora vita e si è in aria pulita, è possibile spingere un giro forte per annullare il guadagno dell’avversario; se si è già al limite della finestra, meglio rientrare subito per evitare l’erosione del margine.

Sui circuiti dove superare è difficile, come tracciati tortuosi e stretti, l’undercut è spesso la mossa principale. Su piste veloci e con degrado meccanico predominante, un overcut efficace può capitalizzare il serbatoio più leggero e l’aria pulita. La scelta varia con layout, vento, temperatura dell’asfalto e caratteristiche della vettura.

Casi classici: dove l’undercut fa la differenza

Nei tracciati cittadini a pit lane corta e sorpassi rari, sono celebri i casi in cui l’inseguitore ha anticipato la sosta, ha trovato due giri liberi e ha scavalcato il leader mentre questi rientrava con gomme fredde. All’opposto, su circuiti ad alta velocità, una vettura con gestione gomme superiore ha costruito un overcut restando fuori più a lungo, sfruttando aria pulita e minor carburante per tempi costanti. Altri esempi includono duelli in cui un team ha “+coperto” il rivale fermandosi il giro dopo, rientrando davanti di pochi decimi grazie a un out-lap impeccabile e a una sosta rapida.

Sulle piste con lunghi curvoni, il degrado meccanico ha spesso reso vano l’undercut se la gomma nuova richiedeva un warm-up impegnativo; su tracciati con molte ripartenze lente, l’attivazione rapida della mescola morbida ha favorito l’attacco anticipato. Questi modelli si ripetono: comprendere quale degrado domina e come si attiva la finestra di lavoro orienta la strategia vincente.

Simulare la gara da casa: strumenti amatoriali

Chi vuole simulare scenari può usare un foglio di calcolo con tre moduli: passo base (tempo medio su gomma nuova), curva di degrado (es. +0,05–0,10 s/giro per degrado meccanico; picchi temporanei per termico) e delta pit fisso. Bastano: un vettore di tempi giro per ogni stint, una funzione che somma degrado e un controllo traffico che impone penalità quando si prevede l’uscita dietro a vetture più lente. Inserendo ipotesi conservative si ottiene una previsione robusta.

Altri approcci includono appunti cronometrici manuali: si registrano i tempi ogni giro, si calcola il differenziale rispetto al riferimento e si stimano gli effetti di una sosta anticipata su 2-3 giri. Utile aggiungere un modulo di warm-uppenalità di +1,0–1,5 s per l’out-lap e +0,5–0,8 s per il giro successivo, variabili per mescola e condizioni. Con piccoli aggiustamenti, questo modello aiuta a visualizzare se l’undercut è marginale o decisivo, e quando invece conviene prolungare lo stint per l’overcut.

Nel bilanciare degrado termico e meccanico, finestre di lavoro e delta pit, emerge una regola semplice: creare e proteggere aria pulita. Una strategia ben eseguita allinea l’ingresso in finestra della gomma nuova con la massima libertà in pista, usando il cronometro come bussola e il degrado come mappa.