Subaru Uncharted: il crossover elettrico che unisce tecnologia e tradizione

Subaru, marchio noto per i suoi motori boxer e la trazione integrale Symmetrical AWDcompie un passo significativo verso l’elettrificazione con la nuova Uncharted. Questo modello rappresenta una svolta cruciale per la casa giapponese, che ha deciso di abbandonare i motori a cilindri contrapposti per adottare una piattaforma completamente elettrica, la e-SGP.

La collaborazione con Toyota ha permesso di condividere gran parte della base tecnica con la C-HR+pur mantenendo una personalità distintiva. La Uncharted è un crossover-coupé che combina dinamismo e robustezza, con una lunghezza di 4,52 metri e una carrozzeria rialzata che comunica solidità e versatilità.

Design e interni: eleganza e funzionalità

Il design della Uncharted è caratterizzato da superfici fluide e pulite, con un avantreno orizzontale che sottolinea la larghezza dell’auto. Il profilo muscoloso e i passaruota marcati ricordano la tradizione off-road di Subaru, mentre l’abitacolo spazioso e ben organizzato può ospitare fino a cinque persone.

I sedili confortevoli, disponibili in tessuto robusto o pelle sintetica, offrono un buon sostegno laterale e sono ideali per lunghi viaggi. La consolle centrale è generosa e include una doppia piastra di ricarica wireless per gli smartphone, il comando a rotore della trasmissione e pulsanti per le funzioni di guida come X-Mode e Grip Control.

Tecnologia e prestazioni: un mix vincente

La Uncharted offre diverse configurazioni, con batterie da 57,5 kWh e 77 kWh e un’autonomia che varia da 451 km a 592 km. La versione top di gamma, la 4E-xperience+è equipaggiata con due motori elettrici e una trazione integrale moderna, raggiungendo una potenza di 343 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli cinque secondi.

La ricarica è rapida, con una potenza massima di 150 kW in corrente continua e 22 kW in corrente alternata. La batteria supporta la ricarica dal 10% all’80% in meno di mezz’ora.

Sicurezza e guida: l’essenza Subaru

Subaru continua a puntare sulla sicurezza, con l’obiettivo di azzerare gli incidenti stradali mortali entro il 2030. La Uncharted offre tutti i principali sistemi di assistenza alla guida di livello 2, raccolti nel Subaru Safety Sense.

La guida è piacevole e sicura, con uno sterzo diretto che trasmette fiducia e precisione. Le sospensioni ben tarate gestiscono efficacemente la massa nei cambi di direzione, mentre il sistema XMode ottimizza la gestione della coppia e della motricità in situazioni critiche. La trazione integrale elettrica permette di affrontare terreni impegnativi, con angoli favorevoli e una luce a terra di 21,1 cm.

La Uncharted è disponibile in quattro allestimenti, con prezzi che partono da 39.900 euro per le versioni a trazione anteriore e arrivano fino a 48.900 euro per quelle con trazione integrale. Con la promozione di lancio, i prezzi scendono rispettivamente di 5.000 euro e 4.500 euro.