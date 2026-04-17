Superbike ad Assen: Bulega ancora favorito nel terzo round

Torna il mondiale Superbike ad Assen: Bulega in fuga, avversari pronti a rispondere e tutte le informazioni su programma e dirette

Il Campionato del Mondo Superbike arriva sul celebre TT Circuit Assen per il terzo appuntamento stagionale, con il weekend ufficiale in programma da venerdì 17 aprile 2026 a domenica 19 aprile 2026. Dopo i successi consecutivi a Phillip Island e a Portimão, il pilota del team Aruba.it Ducati è in testa alla graduatoria e dovrà difendere un vantaggio che ha già attirato l’attenzione degli avversari. In questo articolo trovi un quadro chiaro delle forze in pista, delle possibili insidie e delle informazioni pratiche per seguire l’evento in televisione e in streaming.

Il tracciato olandese, noto per i suoi rapidi cambi di direzione e per l’ampia storia nel motociclismo, mette alla prova tanto la ciclistica quanto il feeling del pilota con la moto. La combinazione tra brevi rettilinei e curve veloci richiede una messa a punto precisa e un’elettronica ben calibrata: due elementi che, specie in un fine settimana con meteo variabile, possono fare la differenza. Inoltre torna in gara Jonathan Rea con la Honda Hrc, sostituendo per il secondo round consecutivo l’infortunato Jake Dixon, elemento che aggiunge ulteriore interesse alla griglia.

Ducati e il dominio di Bulega

La squadra Aruba.it Racing – Ducati si presenta ad Assen dopo un periodo particolarmente positivo, caratterizzato dalle doppiette e dalle pole ottenute nelle trasferte precedenti. Il vantaggio in classifica è frutto di risultati costanti e di un ottimo affiatamento tra pilota e moto: Nicolò Bulega guida la classifica con autorevolezza, ma lo stesso team dovrà mantenere la concentrazione per non subire contraccolpi. Il concetto di feeling con la Panigale V4R emerge come chiave: quando il pilota sente la moto, i tempi e la gestione delle gomme tendono a migliorare e la squadra può lavorare con maggiore fiducia su set-up e strategie.

I numeri del campionato

La situazione in classifica riflette lo strapotere avuto fino a oggi: al comando c’è Nicolò Bulega con 124 punti, seguito dal compagno di box Iker Lecuona con 68 punti. Al terzo posto figura Axel Bassani (Bimota) con 60 punti, mentre Miguel Oliveira (Rokit BMW) è a quota 56 punti. Tra gli altri nomi da tenere d’occhio compaiono Alex e Sam Lowes, Danilo Petrucci e diversi piloti italiani che stanno cercando il primo podio stagionale. Questi numeri descrivono una classifica con gerarchie chiare, ma con margini che permettono ancora sorprese.

Avversari, outsider e il ritorno del “Re di Assen”

Oltre ai rappresentanti ufficiali delle Case, il weekend olandese vedrà in azione diversi piloti pronti a mettere in difficoltà i leader. Andrea Locatelli dimostrò l’anno scorso come Assen possa sorridere a chi ha il giusto ritmo, mentre Miguel Oliveira e Danilo Petrucci rappresentano le frecce ufficiali della BMW. L’elenco di contendenti comprende anche le Panigale private di Lorenzo Baldassarri, Yari Montella e Alberto Surra, tutti candidati a stupire. A impreziosire il cast arriva Jonathan Rea, soprannominato il “Re di Assen” per i suoi numeri record sul circuito: la sua presenza su Honda Hrc aggiunge un ulteriore elemento di interesse tattico.

Il ruolo degli italiani

La pattuglia italiana è nutrita e ambiziosa: oltre a Bulega e Lecuona nel box Aruba.it, nomi come Lorenzo Baldassarri, Yari Montella e Stefano Manzi (in Supersport) sono pronti a lottare per punti e risultati. Per i rookies come Mattia Rato la sfida resta quella di ottenere i primi punti mondiali; per i piloti più esperti l’obiettivo è consolidare il passo verso il podio. In pista, la capacità di adattare il set-up in funzione della temperatura e dell’usura gomme potrebbe decidere chi sarà protagonista nelle gare.

Programma e come seguire le gare

Il weekend è coperto da dirette televisive e streaming: tutte le sessioni saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now, mentre Gara-1 (sabato) e Gara-2 (domenica), entrambe con partenza alle 15:30, saranno visibili anche in chiaro su Tv8. Ecco il programma ufficiale pubblicato per il fine settimana: venerdì 17 aprile 2026 prova libera alle 10:20 e alle 15:00; sabato 18 aprile 2026 Superpole alle 11:15, Gara-1 Superbike alle 15:30 (diretta Sky e Tv8); domenica 19 aprile 2026 Superpole Race alle 11:10 (differita su Tv8 alle 14:30) e Gara-2 Superbike alle 15:30. Ricordiamo che gli orari e i canali possono subire variazioni in base ai palinsesti.

In conclusione, il round di Assen rappresenta una tappa cruciale per il prosieguo della stagione: da un lato c’è l’inerzia accumulata da Nicolò Bulega e dalla sua Ducati, dall’altro una schiera di piloti e team determinati a interrompere il dominio. Tra strategie di gara, condizioni meteorologiche variabili e il ritorno di uomini di esperienza come Jonathan Rea, il pubblico può aspettarsi un fine settimana ricco di spunti tecnici e sorprese in pista.