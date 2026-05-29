Nuova Lancia Gamma prodotta a Melfi: caratteristiche e motorizzazioni

La Gamma riporta Lancia nel segmento dei grandi crossover con produzione italiana a Melfi, diverse motorizzazioni elettrificate e una piattaforma condivisa STLA Medium. Nel testo tutti i dettagli su dimensioni, potenze e tempistiche di lancio.

La Lancia Gamma rappresenta il passo successivo nella rinascita del marchio: un crossover fastback progettato in Italia e destinato alla produzione nello stabilimento di Melfi. Le immagini ufficiali pubblicate dalle fonti del gruppo confermano l’aspetto esterno e alcuni dettagli tecnici, mentre i test su strada sono già in corso. Questo progetto unisce l’identità storica di Lancia a soluzioni tecnologiche contemporanee, puntando su efficienza e presenza su strada.

Il lancio commerciale è organizzato in tappe precise: le prime foto ufficiali sono state rese note il 26 maggio 2026, i test continueranno durante l’estate 2026 e l’apertura degli ordini è prevista dopo l’estate, con il debutto pubblico atteso al Mondial de l’Auto di Parigi in autunno 2026. Produrre la Gamma a Melfi non è solo una scelta industriale, ma anche un messaggio politico e simbolico per il marchio.

Profilo tecnico e architettura

La nuova gamma è costruita sulla piattaforma STLA Medium, la stessa utilizzata da altri modelli del gruppo Stellantis. Questa scelta consente di combinare una struttura modulare con soluzioni elettrificate e di ottimizzare la produzione nello stabilimento italiano. Le proporzioni la collocano nella fascia dei grandi crossover: lunghezza di 4,67 m, larghezza di 1,89 m e altezza di 1,66 m, valori che le garantiscono un’abitabilità elevata e una forte presenza visiva.

Design e identità

Esteticamente la Gamma adotta la formula del crossover fastback, con una coda rastremata e una silhouette slanciata. Il frontale mantiene lo storico scudetto Lancia e una firma luminosa che evidenzia la volontà del brand di riconquistare eleganza e riconoscibilità. Sulla coda spicca una barra LED a tutta larghezza con la scritta Lancia ben visibile e il logo Gamma sul portellone, elementi che rafforzano l’identità del modello.

Gamma di motorizzazioni e autonomie

L’offerta powertrain è articolata per coprire diverse esigenze di mercato, spaziando dall’ibrido all’elettrico con più livelli di potenza. Il comunicato ufficiale del gruppo specifica le varianti disponibili e le rispettive autonomie, pensate per offrire sia efficienza che prestazioni quando richieste.

Versioni e numeri chiave

La proposta parte da una soluzione ibrida da 145 CV con un’autonomia totale dichiarata superiore a 1.000 km, ideale per chi cerca consumi contenuti e grande autonomia operativa. La famiglia elettrica comprende invece unità da 230 CV (autonomia oltre 540 km), da 245 CV (autonomia oltre 740 km) e la versione top di gamma AWD 375 CV, con trazione integrale e autonomia fino a 675 km. La disponibilità di più step di potenza permette di adattare la Gamma a mercati e clienti diversi senza perdere coerenza tecnica.

Produzione a Melfi e significato industriale

Affidare la Gamma allo stabilimento di Melfi è una scelta strategica: si tratta di uno degli impianti più avanzati del gruppo Stellantis, con capacità produttive e competenze adeguate alla realizzazione di vetture premium elettrificate. La produzione in Italia sottolinea l’intento di Lancia di consolidare una proposta europea con forte radicamento nazionale.

Impatto sul marchio

La Gamma non è solo un nuovo modello, ma anche un tassello chiave nel piano di rilancio del brand. Riprendere un nome storico richiama la memoria dell’ammiraglia degli anni Settanta e Ottanta, ma lo fa in chiave moderna: elettrificazione, comfort premium e uno stile riconoscibile. La strategia prevede che la Gamma segua la Ypsilon e anticipi altre possibili reintroduzioni di modelli iconici come Thema e Delta in formato contemporaneo.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Con le tappe ufficiali fissate per il 2026, il pubblico e gli addetti ai lavori possono aspettarsi un flusso costante di informazioni: ulteriori immagini degli interni, dettagli sugli allestimenti e la definizione dei prezzi. L’apertura degli ordini dopo l’estate e la presentazione ufficiale al Mondial de l’Auto di Parigi in autunno rappresentano i momenti chiave per conoscere la gamma completa e le dotazioni finali.

In sintesi, la nuova Lancia Gamma unisce heritage e modernità, proponendosi come un grande crossover italiano con soluzioni tecniche contemporanee. La produzione a Melfi, la piattaforma STLA Medium e l’offerta di motorizzazioni elettrificate sono elementi che definiscono il progetto e ne indicano le ambizioni sul mercato europeo.