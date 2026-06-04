Sur-Ron Ultra Bee T: motore, batteria e prestazioni per strada e fuoristrada

La Sur-Ron Ultra Bee T è una moto elettrica omologata per la strada che unisce prestazioni simili a una 125cc a un pacchetto tecnico pensato per chi cerca potenza, agilità e versatilità tra urbano e fuoristrada.

La Sur-Ron Ultra Bee T rappresenta un ponte tra il mondo delle moto elettriche leggere e le macchine da offroad più performanti. Omologata per la circolazione stradale, combina un motore ad alta coppia, una batteria rimovibile e una dotazione elettronica pensata per modulare la risposta in base alle condizioni di utilizzo. Il progetto è orientato a chi vuole una soluzione unica per tragitti urbani e uscite su terreni sterrati.

L’approccio di progetto privilegia leggerezza e reattività: il telaio in alluminio forgiato, sospensioni regolabili e freni di livello superiore sostengono la propulsione elettrica, offrendo un comportamento dinamico che si può paragonare a una moto a combustione interna da 125cc, ma senza emissioni né rumore.

Prestazioni del motore e sensazioni di guida

Il cuore dell’Ultra Bee T è un motore che raggiunge una potenza di picco di 21 kW (modalità turbo) e 18 kW in modalità sport, con una coppia dichiarata di 511 Nm. Questa configurazione migliora l’accelerazione: lo scatto da 0 a 30 km/h avviene in 1,1 secondi, da 0 a 50 km/h in circa 2 secondi e raggiunge i 70 km/h in 3,1 secondi. La velocità massima omologata è di 100 km/h, sufficiente per spostamenti extraurbani controllati.

Curve di potenza e controllo

Il veicolo offre tre curve di potenza regolabili per adattare reattività e consumi. A questo si aggiungono funzioni elettroniche come il SRTC, un sistema di launch control che modera la risposta dell’acceleratore nelle partenze per evitare strappi, e il BERS, una strategia di recupero dell’energia in frenata che funge da freno motore e contribuisce a estendere l’autonomia oltre il contributo dei freni meccanici.

Batteria, ricarica e autonomia

La Ultra Bee T monta una batteria al litio rimovibile installata al centro del telaio. Nei materiali di riferimento sono riportati due valori di capacità: una versione indicata come 74 V 60 Ah (4440 Wh) e un’altra descrizione con 74 V / 55 Ah (circa 4,07 kWh). La batteria è caricabile direttamente sulla moto e la casa dichiara una durata stimata di circa 1500 cicli di carica.

Il caricabatterie standard eroga 10 A, con un tempo di ricarica completo attorno alle 4 ore e la possibilità di raggiungere circa l’80% in 2,5–2,5 ore a seconda delle condizioni. L’autonomia massima dichiarata è fino a 140 km, con un esempio operativo di circa 115 km a una velocità costante di 50 km/h; questi valori variano in funzione del peso del pilota, dello stile di guida e del terreno.

Praticità e specifiche tecniche di ricarica

La batteria può essere rimossa per la ricarica in casa o in ufficio usando una presa standard da 220 V. È inclusa una porta USB per alimentare piccoli dispositivi. La gestione energetica privilegiata dalla centralina permette di ottimizzare recupero e consumo durante l’uso quotidiano.

Equipaggiamento, telaio e sospensioni

Il telaio è costruito in alluminio forgiato, abbinato a un manubrio in alluminio 6061 lungo 880 mm. La forcella è una KKE rovesciata regolabile da 37 mm con 240 mm di escursione, mentre l’ammortizzatore posteriore KKE garantisce un’escursione di 85/240 mm. Questi componenti rendono la moto stabile e adatta a salti o percorsi tecnici evitando di sacrificare l’uso quotidiano su asfalto.

Le dimensioni complessive sono 2010x880x1178 mm, con un’interasse di 1380 mm, altezza sella di 910 mm e altezza da terra di 318 mm. Il peso a secco è di circa 91 kg, la batteria pesa 20,2 kg e il carico massimo ammesso è di 100 kg.

Freni e trasmissione

L’Ultra Bee T monta freni idraulici con quattro pistoncini per lato e dischi da 240 mm, supportati da un sistema di frenata rigenerativa regolabile (EABS). La trasmissione prevede opzioni a cinghia e catena, mentre l’acceleratore è una manopola di precisione progettata per offrire sensazioni dirette e controllabili.

Modalità di guida, omologazione e sicurezza

Le modalità di guida disponibili sono quattro principali: Eco per risparmio energetico, Daily per equilibrio quotidiano, Sport che limita la potenza a 18 kW e la Reverse con retromarcia a bassa velocità; oltre a questi, esiste la Modalità Turbo che porta il motore a 21 kW. Il sistema di controllo della trazione STCS contribuisce alla gestione della potenza su fondi scivolosi.

L’Ultra Bee T è omologata per l’uso stradale: è dotata di clacson, illuminazione a LED con indicatori di direzione e luci di stop, oltre a parafanghi. Per la sicurezza è consigliato l’uso di casco omologato e protezioni adeguate quando si pratica guida offroad.

Confronto con la Light Bee e note finali

Rispetto alla Sur-Ron Light Bee, che si colloca nella fascia dei 50cc elettrici, l’Ultra Bee T offre più del doppio della potenza di picco (21 kW vs 5 kW del modello base), maggiore coppia e una struttura più robusta: caratteristiche che la rendono più pronta per impieghi aggressivi su terreni impegnativi e per chi cerca prestazioni superiori in accelerazione e capacità di assorbire impatti.

La moto viene fornita con manuale d’uso, procedura di montaggio e due anni di garanzia. Per un utilizzo sicuro e conforme alle normative locali è fondamentale seguire le indicazioni di omologazione e registrazione previste dalle autorità competenti.