Suzuki è un marchio che è da sempre attento all’ambiente, prima con i motori marini che sono costruiti con un ridotto impatto ambientale, poi è passata ai motori ibridi sulle vettura ed ora è arrivato il tempo del full-electric sul famoso fuoristrada Vitara, un mezzo con oltre 30 anni di carriera e che guarda al futuro. Scopriamo cosa porta con sé la nuova eVitara.

Suzuki eVitara, le sue caratteristiche

La nuova eVitara sarà prodotta da Suzuki in India dove il marchio è conosciuto come Maruti e rappresenta la prima vettura completamente elettrica di questa casa automobilistica.

Non si tratta di un lavoro singolo ben si a due mani, infatti ha contribuito anche Toyota, con cui Suzuki collabora per la produzione delle vetture elettrificate. I due brand giapponesi si sono divisi a metà il costo della piattaforma costruttiva di queste vetture.

Il fuoristrada elettrico sarà disponibile con due diversi tagli di batteria, da 41 e 69 kWh e l’autonomia sarà approssimatamente, non ci sono ancora i dati ufficiali, di 350-380 km per la batteria small size e di 430-460 per quella più grande.

Le batterie sono al litio, scelta che permette di avere un basso costo di produzione ed una durata maggiore dei cicli di ricarica prima che si possa arrivare a perdere prestazione.

La trazione è solo anteriore se si sceglie la batteria da 49 kWh e anteriore o integrale, con protagonista la consueta tecnologia 4×4 All Grip, per quella da 61 kWh. Con l’assenza dell’albero di trasmissione Suzuki ha studiato un eAxle vale a dire un sistema costituito da motore e inverter che gestisce la potenza tra le ruote per fornire il maggior grip possibile emulando il lavoro che compie il differenziale autobloccante su un’auto a motore termico.

Per la potenza la versione a trazione anteriore e batteria da 49 kWh ne eroga 147. Il medesimo schema abbinato a quella da 61 kWh la porta a 174 cavalli e la più potente è l’integrale che ne sviluppa 184.

Il prezzo non è ancora stato comunicato

Suzuki non ha ancora comunicato il prezzo della eVitara, che andrà a fare compagnia alle sorelle endotermiche, ora ibride sia mild che full componendo così la gamma del fuoristrada.

Il marchio promette che arriverà sul mercato ad un prezzo competitivo. Non resta che attendere metà 2025 per vederlo nella sua veste definitiva. Vi aggiorneremo in caso di ulteriori novità.