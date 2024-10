Il gruppo DR ha mostrato al Salone di Torino 2024 un nuovo marchio che è pronto ad entrare in un segmento davvero complicato, portando novità in termini di stile e “freschezza” a livello motoristico. In questo articolo vediamo in dettaglio ICH-X K3.

ICH-X K3: il secondo fuoristrada del marchio DR

ICH-X è un marchio che fa parte del gruppo De Risio, da tutti conosciuto come DR che realizza veicoli off road interamente in Italia, si tratta di un qualcosa di particolare perché non vi sono molte aziende che puntano su questi veicoli ed il mercato ha molti competitor.

Le sue misure sono le seguenti:

Lunghezza : 4 metri e 78

: 4 metri e 78 Larghezza : 2 metri

: 2 metri Altezza : 1 metro e 80

: 1 metro e 80 Passo: 2 metri e 80

Il 75% della scocca è in acciaio e le sue saldature e brasature sono state realizzate a laser per conferire la massima resistenza quando si affrontano i terreni sterrati, bisogna dire che è pronto a tutto.

E’ alto da terra 22 cm ed è dotato di trazione integrale intelligente con switch automatico da 2WD a 4WD a seconda della strada che si sta andando a percorrere.

Il motore scelto, al momento l’unico disponibile è un 2.0 4 cilindri turbo benzina da 245 cavalli combinato ad un cambio automatico a doppia frizione da 7 rapporti. La guidabilità quindi è confortevole pur trattandosi di un massiccio fuoristrada.

E’ un veicolo tecnologico, sia per l’assistenza alla guida (sistema anticollisione anteriore e laterale, mantenimento corsia automatico, avviso chiusura porte, parcheggio automatico, cruise control adattivo) oltre che per lo schermo centrale da 15,6 pollici.

Il prezzo è importante

Il nuovo ICH-X K3 vedrà presto le concessionarie italiane ad un prezzo di 48.500 euro. Una cifra alta ma che rispecchia il tipo di veicolo.

Gli interventi effettuati non lo rendono un classico fuoristrada ma lo portano ad un livello Premium.