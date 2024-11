Leapmotor ha mostrato le immagini del loro nuovo prodotto, C10 è il suo nome ed è un suv a motore elettrico che punta ad essere un riferimento in un segmento affollato puntando su tecnologia ed un prezzo tutto sommato gestibile. Scopriamone i principali dettagli nell’articolo che segue.

Leapmotor C10: caratteristiche principali

Leapmotor C10 è il suv che questa azienda ha scelto di produrre puntando sul motore elettrico e la trazione posteriore. La potenza non è esagerata, si parla di 218 cavalli per un’auto pesa ben 1.890 kg.

La ricarica di quest’auto si dimostra un nodo dolente se la si confronta con la concorrenza diretta: 6,6 kW con corrente alternata e 84 kW per la corrente continua, gli altri viaggiano più veloce, 11 kW per l’alternata e poco meno di 200 kW per la continua. Questo ritmo lento ha il vantaggio di impiegare meno tempo per il “full charge”.

L’autonomia è di 420 km un dato che è un via di mezzo tra l’essere al top per questo momento storico e sfiorare percorrenze destinate ad auto ben più piccole.

Quello che la C10 pone sul piatto è davvero molto se si considera il prezzo di vendita: poltrone regolabili elettronicamente; clima bizona; sensori anteriori e posteriori con telecamera a 360°; cerchi in lega da 18 pollici e anche la guida semiautonoma.

L’allestimento design offre sedili e volante riscaldabili e cerchi da 20 pollici e costa solo 1.500 in più.

La nota negativa è il sistema di infotainment che, pur essendo basato su Android, non permette la connettività con i dispositivi tramite Android Auto e Google Play. Inoltre l’impostazione del sistema di infotainment è totalmente a sfioramento e non ci sono tasti fisici.

Scattante ma la frenata non è top a differenza del prezzo

Dal punto di vista motoristico l’unità elettrica si dimostra scattante al punto giusto e lo sterzo è leggero garantendo una guida confortevole e piacevole a tutte le andature.

Parlando di guida, la frenata non è entusiasmante, il pedale ha poco mordente e risulta spugnoso, diciamo che non infonde la giusta sicurezza in caso di frenata aggressive.

Se invece si punta sulla guida semiautonoma con la funzione “one pedal” si gestiscono freno ed acceleratore con il solo pedale destro, in questo caso la frenata è dolce e non si usano praticamente mai i freni.

Le due versioni disponibili hanno prezzi accessibili parlando di elettriche: Style costa 36.400 euro mentre la più ricca Design ha un prezzo di 37.900€