Un’evoluzione nel design e nella potenza

La Suzuki GSX-S1000 EVO rappresenta l’ultima evoluzione della famosa maxi naked della casa giapponese. Con un motore aggiornato e una serie di migliorie estetiche e funzionali, questo modello si propone come una scelta ideale per gli appassionati di moto. Il nuovo motore, ora omologato Euro 5+, mantiene la potenza di 152 CV a 11.000 giri/min e una coppia di 106 Nm a 9.250 giri/min, ma si arricchisce di un scarico Akrapovic in titanio che ne esalta le prestazioni e il suono.

Caratteristiche innovative e design accattivante

Non solo potenza, ma anche un design rinnovato per la GSX-S1000 EVO. Il nuovo schermo LCD TFT da 5 pollici, ora a colori, offre una visibilità ottimale e un’interfaccia moderna. La sella Luxury, con effetto scamosciato e il logo GSX-S, garantisce comfort e stile. Inoltre, la moto è disponibile in nuove colorazioni come Nero Dubai, Blu Atene e Argento Vancouver, permettendo ai motociclisti di scegliere il look che meglio si adatta alla propria personalità.

Offerte speciali e modalità di acquisto

Fino alla fine di marzo, la Suzuki GSX-S1000 EVO è in promozione a un prezzo speciale di 12.990 euro invece di 13.790 euro. Gli interessati possono acquistare la moto attraverso un concessionario ufficiale o online tramite il sistema Smart Buy. Con un acconto di 500 euro versato tramite PayPal, è possibile prenotare la moto e completare l’acquisto in concessionaria. Inoltre, fino al 10 aprile, è disponibile il finanziamento Way2Ride, che consente di acquistare la GSX-S1000 EVO con un anticipo di 5.030 euro e rate mensili di 99 euro (TAN 7,10%; TAEG max 8,94%).

Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per chi desidera entrare nel mondo delle moto ad alte prestazioni senza rinunciare alla qualità e al comfort. La Suzuki GSX-S1000 EVO non è solo una moto, ma un vero e proprio stile di vita per gli appassionati delle due ruote.