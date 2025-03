Scopri come il Telepass ricaricabile continua a semplificare i pagamenti autostradali in alcune regioni italiane.

Introduzione al Telepass ricaricabile

Introdotto in Italia nel 1989, il Telepass ha cambiato radicalmente il modo di pagare il pedaggio autostradale. Questo dispositivo ha eliminato le lunghe code ai caselli, permettendo un passaggio rapido e senza interruzioni. Nel 2006 è stato lanciato il servizio Telepass ricaricabile, che ha offerto un’alternativa interessante per i viaggiatori. Tuttavia, dopo un periodo di sperimentazione, il servizio ha subito delle interruzioni, ma è ancora attivo in alcune aree specifiche.

Funzionamento del Telepass ricaricabile

Il Telepass ricaricabile è un dispositivo che si applica facilmente al parabrezza del veicolo, senza necessità di collegamenti complessi. Può essere utilizzato su più veicoli, fino a un massimo di tre, ma non è possibile utilizzare più di un dispositivo sullo stesso veicolo contemporaneamente. Il corretto passaggio sotto il varco del casello è segnalato da un bip, simile a quello del Telepass tradizionale. È importante notare che il Telepass ricaricabile è utilizzabile solo su veicoli a due assi, classificati nelle classi A e B.

Dove è attivo il Telepass ricaricabile nel 2025

Nel 2025, il Telepass ricaricabile è ancora attivo in alcune autostrade della Campania e della Sicilia. Tuttavia, dopo la fase di sperimentazione, le vendite di nuovi apparati sono state sospese su tutto il territorio nazionale. Gli utenti già in possesso di un dispositivo possono continuare a utilizzare il servizio e ricaricare il proprio credito. Le ricariche possono essere effettuate presso vari punti, tra cui bar, tabacchi e ricevitorie del circuito Mooney, con tagli disponibili da 25, 50 e 75 euro.

Modalità di ricarica e servizi online

Le ricariche sono gratuite presso i centri servizi, mentre per quelle effettuate in bar e tabacchi è prevista una commissione di 1 euro per ogni 24 euro di ricarica. Gli utenti del Telepass ricaricabile possono accedere a servizi online dedicati, come l’aggiornamento delle targhe e la visualizzazione dell’elenco viaggi, registrandosi nell’area riservata. Inoltre, chi desidera disattivare il servizio e ricevere un rimborso del credito residuo può farlo attraverso il sito ufficiale.

Conclusione

Il Telepass ricaricabile rappresenta ancora una soluzione pratica per i viaggiatori in alcune regioni italiane, nonostante le limitazioni attuali. Con la possibilità di ricaricare il dispositivo in vari punti e accedere a servizi online, continua a semplificare l’esperienza di pagamento ai caselli autostradali.