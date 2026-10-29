Nel frattempo che il calendario si avvicina alla sua ultima fermata, la Mercedes vede il suo giovane talento, Andrea Kimi Antonelli, a un passo dal trionfo storico. A 73 anni dall’ultimo titolo italiano, conquistato da Alberto Ascari nel 1953, il ragazzo di Bologna ha spianato la strada con un vantaggio di 123 lunghezze su George Russell e 124 punti su Lewis Hamilton. Con cinque appuntamenti rimasti e 125 punti ancora in palio, la matematica indica che il campionato sarà chiuso al prossimo Gran Premio di Città del Messico.
F1 2026: le combinazioni per il titolo di Antonelli al Gran Premio di Messico
Il 2026 di Antonelli è quasi una certezza: basta una top‑10 al Gran Premio di Messico per campionare, anche se George Russell lotta per il resto della stagione.