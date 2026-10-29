Il 2026 di Antonelli è quasi una certezza: basta una top‑10 al Gran Premio di Messico per campionare, anche se George Russell lotta per il resto della stagione.

Nel frattempo che il calendario si avvicina alla sua ultima fermata, la Mercedes vede il suo giovane talento, Andrea Kimi Antonelli, a un passo dal trionfo storico. A 73 anni dall’ultimo titolo italiano, conquistato da Alberto Ascari nel 1953, il ragazzo di Bologna ha spianato la strada con un vantaggio di 123 lunghezze su George Russell e 124 punti su Lewis Hamilton. Con cinque appuntamenti rimasti e 125 punti ancora in palio, la matematica indica che il campionato sarà chiuso al prossimo Gran Premio di Città del Messico.