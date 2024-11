Risultati finanziari positivi per Tesla

Nel terzo trimestre del 2024, Tesla ha riportato un utile netto di 2,2 miliardi di euro, con un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato ha superato le aspettative degli analisti, evidenziando un margine operativo del 10,8%, in crescita rispetto al 7,6% dell’anno scorso. La Cina continua a rappresentare il mercato principale per l’azienda, mentre in Europa le vendite hanno mostrato un calo, con circa 85.000 auto vendute in meno rispetto alle previsioni.

Strategie di vendita per il quarto trimestre

Per raggiungere l’obiettivo di consegnare almeno 515.000 veicoli nel quarto trimestre, Tesla ha deciso di implementare una serie di promozioni. Tra queste, spicca l’offerta di ricariche gratuite per tutti i nuovi acquirenti di Tesla Model Y. Questa iniziativa è valida in Europa per tutte le auto preconfigurate e per ordini personalizzati con consegna entro la fine dell’anno. Le ricariche gratuite saranno disponibili presso le stazioni Supercharger e saranno collegate al VIN del veicolo, non trasferibili in caso di passaggio di proprietà.

Dettagli sull’offerta e prezzi della Model Y

La Tesla Model Y, nella sua versione d’ingresso a trazione posteriore, è disponibile in Italia a partire da 43.675 euro. Con un piano di finanziamento di 48 mesi, il costo mensile è di 460 euro, con un anticipo di 8.200 euro. Questa offerta è particolarmente interessante per i consumatori che cercano un veicolo elettrico con un’autonomia di 455 km. Inoltre, l’offerta di ricariche gratuite si integra con altre promozioni, rendendo l’acquisto della Model Y ancora più allettante per i potenziali acquirenti.