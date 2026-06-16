Tesla Cybercab: scheda tecnica ufficiale svelata dai documenti EPA

Il mondo dell’automazione sta vivendo una rivoluzione senza precedenti, e Tesla è in prima linea con il suo Cybercabnoto anche come Robotaxi. Questo veicolo futuristico, privo di volante e pedali, rappresenta un passo significativo verso la mobilità autonoma. Ma cosa sappiamo davvero delle sue specifiche tecniche?

elon musk, CEO di Tesla, ha più volte dichiarato che la guida autonoma totale è questione di “un paio d’anni al massimo”. Tuttavia, le sue previsioni vanno sempre prese con cautela. Attualmente, in Texas, una piccola flotta di Model Y è già operativa come robotaxi, ma senza ancora raggiungere il livello di autonomia totale che Musk promette da oltre un decennio.

Tesla Cybercab: peso e prestazioni

Grazie ai documenti depositati presso l’EPAl’ente per la protezione ambientale statunitense, abbiamo finalmente accesso a dettagli tecnici concreti. Il peso del Cybercab in ordine di marcia è di 1.412 kg (3.113 libbre), un valore sorprendentemente contenuto rispetto agli standard attuali delle auto elettriche, che spesso superano le due tonnellate.

Il cuore del veicolo è un singolo motore elettrico che eroga 219 CV di potenza. Tuttavia, c’è una curiosità tecnica che ha acceso il dibattito tra gli appassionati. I documenti EPA sembrano indicare una trazione anteriorema in una nota sulla modalità di test si parla di all-wheel drive (AWD)suggerendo un coinvolgimento anche del retrotreno.

Frenata rigenerativa e trazione: un refuso tecnico?

Un altro dettaglio interessante riguarda la frenata rigenerativache sfrutta unicamente l’asse anteriore. Questo suggerisce che il Cybercab sia effettivamente una vettura a trazione anteriore e che la dicitura AWD possa essere un semplice refuso di compilazione da parte dei tecnici americani.

Capacità della batteria e autonomia

Il comparto energetico del Cybercab è altrettanto interessante. La batteria ha una capacità di circa 50 kWhuna scelta mirata a contenere sia il peso che i costi di listino. Nei test eseguiti in laboratorio, questa configurazione ha permesso di registrare un’autonomia stimata di circa 450 km (280 miglia) nel ciclo combinato EPA. Tuttavia, è importante ricordare che i rilevamenti d’oltreoceano differiscono dai nostri standard WLTP, quindi questi dati vanno considerati come riferimenti indicativi per il mercato europeo.

Che la versione definitiva del Cybercab mantenga o meno i comandi fisici è ancora un’incognita. Tuttavia, una vettura elettrica leggera da 1.412 kg e 219 CV ha sulla carta ottime credenziali dinamiche. Se Tesla decidesse di non rinunciare del tutto al piacere di guida tradizionale, un mezzo con queste specifiche potrebbe rivelarsi un bel giocattolo da inserire in traiettoria tra le curve di una strada secondaria.