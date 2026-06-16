Tesla FSD in Belgio: il quinto Paese europeo a dare il via libera

Il Belgio ha approvato il sistema Full Self-Driving di Tesla, diventando il quinto Paese europeo a farlo. Scopri come questa tecnologia sta cambiando la guida autonoma.

Il Belgio ha ufficialmente approvato il sistema di guida autonoma Full Self-Driving (FSD) di Tesla, segnando un altro importante traguardo per la diffusione di questa tecnologia in Europa. Con questa decisione, il Paese si unisce a Olanda, Lituania, Estonia e Danimarca, che hanno già autorizzato l’uso del sistema. La ministra dei Trasporti delle Fiandre, Annick De Ridder, ha annunciato la notizia, sottolineando il significativo potenziale tecnologico del software.

Il sistema FSD di Tesla è stato sottoposto a rigorosi test e ha ottenuto l’omologazione dall’ente olandese RDW. Gli esperti hanno riconosciuto la capacità del software di analizzare situazioni di traffico complesse e di reagire in modo prudente e anticipatoriotenendo conto di pedoni, ciclisti e altri utenti della strada. Nonostante l’alto livello di automazione, il sistema richiede ancora la supervisione del conducente, che deve essere sempre pronto a intervenire.

L’importanza dell’approvazione belga

L’approvazione del Belgio rappresenta un passo significativo per Tesla, che continua a espandere la sua presenza in Europa. Il sistema FSD è stato progettato per migliorare la sicurezza stradaleoffrendo prestazioni più rapide e coerenti rispetto ai conducenti umani. Tuttavia, le autorità belghe hanno sottolineato la necessità di ulteriori controlli sull’interazione tra conducente e software, nonché sul suo adattamento alle condizioni stradali locali.

La ministra De Ridder ha dichiarato che le autorità manterranno un monitoraggio continuo e un dialogo costante con Tesla per garantire un’introduzione sicura del sistema. Questo approccio prudente mira a bilanciare l’innovazione tecnologica con la sicurezza dei cittadini.

L’espansione in Europa e le sfide future

Dopo l’Olanda, che ha rilasciato la prima certificazione europea il 10 aprile, Tesla sta cercando di espandere la sua tecnologia in altri Paesi europei, tra cui Grecia e Irlanda. Tuttavia, l’azienda deve affrontare lo scetticismo delle autorità di regolamentazione dell’Unione Europea, che richiedono il voto favorevole del 55% degli Stati membri che rappresentino il 65% della popolazione del blocco.

In Italia, il senatore Carlo Calenda ha sollecitato il Governo a valutare l’approvazione del sistema FSD Supervised, sottolineando l’importanza di allinearsi agli altri Paesi europei che stanno procedendo con maggiore rapidità su queste tecnologie innovative. Calenda ha invitato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a intraprendere un confronto tecnico diretto con Tesla e le autorità olandesi.

Nonostante le sfide normative, Tesla continua a lavorare per rendere la tecnologia FSD disponibile in tutta l’Unione Europea entro l’estate del 2026. Questo obiettivo ambizioso riflette la determinazione dell’azienda a rivoluzionare il settore dei trasporti con soluzioni di guida autonoma sempre più avanzate.