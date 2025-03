Introduzione al test dell’alce

Il test dell’alce, noto anche come Moose Test, è una prova cruciale per valutare la manovrabilità e la stabilità dei veicoli. Questo test simula una situazione di emergenza in cui il conducente deve evitare un ostacolo, come un animale o un’altra auto, sterzando bruscamente. La Leapmotor C10, un SUV elettrico, è stata recentemente sottoposta a questo test, rivelando informazioni interessanti sulle sue prestazioni.

Dettagli del test e metodologia

Il test si basa sulla norma ISO 3888-2 e prevede che il collaudatore guidi l’auto a una velocità costante, per poi sterzare improvvisamente al raggiungimento di un punto contrassegnato. Durante la manovra, il conducente deve alzare il piede dall’acceleratore e utilizzare solo il volante, con l’assistenza dell’ESC (Electronic Stability Control). La Leapmotor C10 è stata testata a una velocità di 75 km/h, un valore significativo per valutare la sua stabilità e reattività.

Risultati del test della Leapmotor C10

Durante il test, la Leapmotor C10 ha mostrato una certa tendenza al sottosterzo, rendendo difficile il controllo durante la manovra di evitamento. Nonostante ciò, il tester ha notato che non c’era una sensazione di perdita di controllo, il che è un aspetto positivo. Dopo vari tentativi, la prova è stata completata con successo a 75 km/h, dimostrando che l’auto richiede un certo grado di allenamento per essere manovrata efficacemente.

Prestazioni e specifiche tecniche

La Leapmotor C10 è equipaggiata con un motore elettrico da 218 cavalli, che spinge le ruote posteriori. Con un peso di 1980 kg, la C10 presenta un rapporto peso-potenza di 9,1 kg/cv, simile a quello di una Volkswagen Golf da 150 cavalli. Questo rapporto è cruciale per comprendere le prestazioni in accelerazione e manovrabilità. Durante il test, la C10 ha dimostrato di attraversare i coni senza richiedere eccessive correzioni da parte del conducente, sebbene ci siano state oscillazioni.

Conclusioni sui test di manovrabilità

In sintesi, il test dell’alce ha messo in luce sia i punti di forza che le debolezze della Leapmotor C10. Sebbene l’auto abbia mostrato una certa difficoltà nel mantenere la traiettoria durante manovre brusche, ha anche dimostrato di essere controllabile e prevedibile. Questi risultati sono fondamentali per i potenziali acquirenti che cercano un SUV elettrico sicuro e manovrabile.