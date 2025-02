Introduzione ai test pre-stagionali

La MotoGP si prepara per la stagione 2025 con i test pre-stagionali che si svolgono a Sepang, in Malesia. Dopo una prima giornata caratterizzata da cadute e infortuni, i piloti hanno ripreso il lavoro con determinazione. Nonostante qualche goccia di pioggia, i team hanno completato il programma di test, raccogliendo dati preziosi per affrontare la nuova stagione.

Morbidelli in testa con la Ducati

Franco Morbidelli ha impressionato tutti firmando il miglior tempo assoluto con la sua Ducati GP24, chiudendo con un tempo di 1’57″210. Il pilota del team Pertamina Enduro VR46 ha completato ben 58 giri, dimostrando una grande costanza e velocità. La Ducati ha piazzato quattro dei suoi piloti nelle prime cinque posizioni, consolidando la sua reputazione come una delle forze principali della MotoGP.

Le prestazioni di Quartararo e degli altri piloti

Fabio Quartararo, pilota della Yamaha, ha ottenuto un ottimo secondo posto, a soli 114 millesimi da Morbidelli. La sua Yamaha M1 sembra in crescita, grazie anche ai chilometri accumulati durante il recente shakedown. Alex Marquez e Fermin Aldeguer, entrambi su Ducati, hanno mostrato buone prestazioni, rispettivamente al terzo e quarto posto, con Aldeguer che ha saputo sfruttare al meglio l’opportunità di testare la MotoGP.

Le sfide per i campioni in carica

Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica, ha chiuso la giornata al sesto posto, nonostante una caduta iniziale. Ha testato un nuovo motore e una nuova carena sulla sua Ducati GP25, cercando di trovare il giusto assetto per la stagione. Anche Marc Marquez ha avuto una giornata difficile, chiudendo solo al 14° posto dopo un problema tecnico e una caduta nel finale.

Conclusioni sui test di Sepang

Questi test pre-stagionali a Sepang hanno fornito indicazioni importanti per la stagione 2025. La Ducati si conferma come una delle squadre più competitive, mentre i piloti Yamaha e KTM mostrano segnali di crescita. Con la stagione che si avvicina, l’attesa per il primo gran premio è palpabile, e i team stanno già lavorando per ottimizzare le loro moto e strategie.