Introduzione ai test ride Honda Live Tour 2025

Il Honda Live Tour 2025 è un evento imperdibile per tutti gli appassionati di moto e scooter. Questo tour offre l’opportunità di provare in prima persona i modelli più recenti della casa giapponese, permettendo ai partecipanti di vivere un’esperienza unica su due ruote. I test ride inizieranno a Cagliari il 22 e 23 febbraio, dando il via a una serie di eventi che si protrarranno fino a ottobre. Scopriamo insieme i dettagli di questo entusiasmante tour.

Dove e quando si svolgeranno i test ride

I test ride prenderanno il via presso la Concessionaria Ufficiale Honda Motostore di Viale Marconi 173, un luogo recentemente ristrutturato e qualificato come “Honda Dream Dealer”. Gli orari per il primo appuntamento sono fissati per il pomeriggio di sabato 22 febbraio, dalle 14 alle 18, e proseguiranno la domenica dalle 9 alle 13. Questo evento rappresenta un’ottima occasione per testare diversi modelli, sia per i neofiti che per i motociclisti esperti.

I modelli disponibili per i test ride

Durante il Honda Live Tour 2025, i partecipanti avranno l’opportunità di provare una vasta gamma di modelli. Tra le moto disponibili ci saranno la nuovissima Hornet 1000, l’iconica Africa Twin (inclusa la versione DCT), la CB650R E-Clutch, la Transalp 750 e il popolare maxi scooter X-ADV. Ogni modello offre caratteristiche uniche, garantendo un’esperienza di guida adatta a tutti i gusti e le esigenze.

Attività aggiuntive durante il tour

In concomitanza con alcune tappe del tour, sarà presente anche la Young Riders School, una scuola guida dedicata ai neofiti, che potranno provare le moto 125 a marce di Honda, anche senza patente. Questa iniziativa è pensata per avvicinare i giovani al mondo delle moto, offrendo un’esperienza formativa e divertente. Inoltre, dal 16 al 21 febbraio, presso il Molo Darsena e il Parcheggio ACI di Piazza Deffenu, si svolgerà un villaggio Honda, dove sarà possibile ammirare le novità del 2025, tra cui i motori fuoribordo e i modelli CB1000 Hornet e X-ADV.

Conclusione e prospettive future

Il Honda Live Tour 2025 rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di moto e scooter. Con una serie di eventi in programma fino a ottobre, i partecipanti potranno scoprire le ultime novità della casa giapponese e vivere un’esperienza di guida indimenticabile. Non perdere l’occasione di essere parte di questo entusiasmante tour e di testare i modelli più innovativi di Honda.