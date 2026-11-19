La Lamborghini Temerario Spyder porta su strada la versione scoperta della supersportiva ibrida, con un tetto rigido che si ripiega con un solo tocco.

Lamborghini ha presentato la Temerario Spyder, la prima variante scoperta della sua supersportiva di ingresso. La vettura arriva due anni dopo la Coupé e segna il ritorno del marchio al mondo delle spider con una soluzione tecnica nuova per il costruttore di Sant’Agata Bolognese.

La presentazione si è svolta a Los Angeles e a Sant’Agata Bolognese, nel giorno in cui la casa celebra cinquant’anni di vetture scoperte di serie, iniziati con la Silhouette del 1976. Il modello si affianca alla Coupé senza cambiare il carattere prestazionale della famiglia Temerario.

Un tetto rigido retrattile azionato da dieci attuatori

La novità principale è il tetto rigido retrattile, il primo montato da Lamborghini su una spider. Il tetto si ripiega in verticale dietro i sedili grazie a dieci attuatori elettrici, senza ricorrere a un sistema elettroidraulico tradizionale. La manovra avviene premendo un pulsante, a differenza dei tetti in carbonio della Diablo VT Roadster o dei pannelli dell’Aventador Roadster, che andavano rimossi a mano. Anche i concorrenti Ferrari 296 GTS e McLaren Artura Spider adottano coperture rigide ripiegabili.

Lamborghini indica che, con il tetto abbassato, il baricentro scende di 3 mm, senza modificare la ripartizione dei pesi. Il peso complessivo non è stato dichiarato.

Motore ibrido da 920 CV e prestazioni invariate

La Spyder conserva il sistema plug-in ibrido della Coupé: un V8 biturbo da 4,0 litri affiancato da tre Motori elettrici a flusso assiale. La potenza complessiva è di 907 hp (677 kW / 920 PS) e la coppia massima di 800 Nm (590 lb-ft). Con il Launch Control attivo, il motore termico raggiunge i 10.250 giri/min. Come opzione è disponibile lo scarico in titanio di Akrapovič, più leggero del 12% rispetto allo scarico di serie.

Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 2,8 secondi, mentre da 0 a 200 km/h ne servono 7,3. Rispetto alla versione chiusa, i tempi sono peggiori di appena 0,1 e 0,2 secondi, mentre la velocità massima resta di 343 km/h.

Abitacolo e dotazioni

L’abitacolo a due posti è più spazioso di quello della Huracán Evo Spyder, secondo quanto dichiarato dal costruttore, e può ospitare persone alte fino a 2 metri. Il vano anteriore da 112 litri è identico a quello della Coupé. Un deflettore del collo a tre livelli protegge gli occupanti nelle giornate fredde, mentre il lunotto elettrico permette di sentire lo scarico anche con il tetto chiuso.

Tra gli optional figurano un impianto audio Sonus faber a sette altoparlanti, soglie illuminate e una targhetta in fibra di carbonio personalizzata. Il prezzo non è ancora stato comunicato. La famiglia Temerario potrebbe crescere con nuove varianti, pacchetti aerodinamici e un possibile successore della Huracán Sterrato.