Il Gruppo Piaggio lancia la campagna Black Ride-Day con sconti e rate agevolate su Aprilia, Moto Guzzi e Piaggio fino al 30 novembre.

La stagione autunnale porta con sé una ventata di opportunità per gli appassionati di due ruote. Il Gruppo Piaggio ha infatti attivato la campagna promozionale denominata Black Ride-Day, valida esclusivamente fino al 30 novembre 2026. L’iniziativa coinvolge trasversalmente i tre storici marchi della holding: Aprilia, Moto Guzzi e Piaggio, offrendo un mix articolato di riduzioni sul prezzo di listino, bonus sull’acquisto di accessori e formule di finanziamento pensate per alleggerire l’impatto sulla liquidità dell’acquirente.

Le proposte dedicate ai modelli Aprilia

Il cuore pulsante delle offerte legate al marchio di Noale riguarda senza dubbio la Aprilia Tuareg, la bicilindrica adventure che ha conquistato importanti vittorie nell’Africa Eco Race. Per questo modello sono previsti vantaggi complessivi fino a 1.500 euro. La flessibilità è la chiave di lettura principale: il cliente può scegliere se trasformare questo importo in uno sconto diretto sul prezzo d’acquisto, utilizzarlo per dotare la moto di accessori originali o includere coperture assicurative nel pacchetto finale.

Finanziamento DreamRide e SR GT 400

Oltre allo sconto immediato, la Tuareg beneficia del programma DreamRide, disponibile per l’intera gamma del gruppo. Questa soluzione finanziaria permette di accedere a rate mensili pari a 119 euro, con la possibilità, alla scadenza dei tre anni, di decidere liberamente se tenere il mezzo, cambiarlo o restituirlo. Non dimentichiamo lo scooter crossover Aprilia SR GT 400, che riceve un vantaggio economico di 400 euro. In aggiunta, è possibile optare per un finanziamento a tasso zero (TAN 0%, TAEG 7,50%) con lo slittamento della prima rata a marzo 2027, un dettaglio non trascurabile per chi desidera posticipare l’esborso iniziale.

Vantaggi per la gamma Moto Guzzi e Piaggio

Spostando l’attenzione su Mandello del Lario, la campagna si concentra sulla storica famiglia Moto Guzzi V7. Qui il beneficio per il cliente ammonta a 750 euro, portando il prezzo di partenza della bicilindtrica a quota 8.550 euro IVA inclusa. Anche in questo caso entra in gioco una formula di pagamento leggera, con rate da 99 euro al mese e la medesima opzione triennale di riscatto o restituzione offerta dal programma DreamRide, garantendo così un accesso più agevole a un’icona del motociclismo italiano.

Offerte sugli scooter a ruota alta

La sezione dedicata agli scooter urbani e touring del marchio Piaggio interessa la gamma a ruota alta, composta dai modelli Liberty, Medley e Beverly. Le condizioni economiche variano in base alla cilindrata e al segmento: il Liberty 125 e 150 offre 400 euro di vantaggio, mentre il Medley sale a 500 euro. Il top di gamma, il Beverly, propone invece un incentivo di ben 1.000 euro. Tutti questi veicoli possono essere acquistati sfruttando il finanziamento a tasso zero (TAN 0%), con la prima rata fissata anch’essa a marzo 2027. I tassi effettivi globali annui (TAEG) differiscono leggermente tra i modelli, attestandosi all’11,37% per il Liberty, al 9,23% per il Medley e al 7,50% per il Beverly, riflettendo le diverse strutture di costo e durata del prestito.