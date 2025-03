Design esterno rinnovato

La nuova Toyota bZ4X per il 2025 si presenta con un design esterno che, pur mantenendo le linee generali del modello precedente, introduce alcuni miglioramenti estetici e funzionali. Il frontale è stato leggermente rivisitato per ottimizzare l’aerodinamica, un aspetto cruciale per migliorare l’autonomia del veicolo. I fanali posteriori, completamente ridisegnati, ora vantano una forma più orizzontale, creando un raccordo più armonioso con il grande baule posteriore. Nonostante questi cambiamenti, il profilo alto e la coda verticale rimangono inalterati, conferendo alla bZ4X un aspetto distintivo e riconoscibile.

Interni più spaziosi e confortevoli

All’interno, le modifiche sono più evidenti e mirano a migliorare l’esperienza di guida. Il cruscotto è stato riprogettato per offrire una sensazione di maggiore spazio, eliminando l’effetto “cockpit” curvo presente nel modello precedente. Inoltre, il display davanti al guidatore è stato spostato per una migliore visibilità, mentre il selettore del cambio è ora posizionato sotto il doppio caricatore wireless per smartphone, rendendo l’abitacolo più funzionale. Toyota ha anche migliorato il sistema di insonorizzazione, garantendo un ambiente di guida più silenzioso e confortevole, ideale per i lunghi viaggi.

Motorizzazioni e autonomia migliorate

La Toyota bZ4X 2025 introduce nuove motorizzazioni e due opzioni di batteria. La versione base è equipaggiata con un accumulatore da 57,7 kWh e un motore singolo da 165 CV con trazione anteriore. Per chi cerca maggiore autonomia, è disponibile un pacco batterie da 73,1 kWh, con potenze che raggiungono i 343 CV e un sistema a due motori per la trazione integrale. La Casa giapponese dichiara un’autonomia fino a 573 km nel ciclo WLTP europeo, un notevole miglioramento rispetto ai 516 km del modello precedente. Inoltre, è stato potenziato il sistema di ricarica, con un nuovo caricatore di bordo AC da 22 kW e una potenza di ricarica in corrente continua DC fino a 150 kW, rendendo la ricarica più rapida e conveniente.

Innovazioni tecnologiche

Un’altra novità significativa è il sistema di precondizionamento della batteria, ora di serie, che ottimizza la temperatura dell’accumulatore prima della ricarica. Questo è particolarmente utile nelle stagioni più fredde, migliorando l’efficienza complessiva del veicolo. Anche il sistema di infotainment ha ricevuto aggiornamenti, rendendo l’interfaccia più intuitiva e facile da usare. Sebbene il prezzo della nuova Toyota bZ4X non sia ancora stato annunciato, le aspettative sono alte per questo SUV elettrico che promette di combinare prestazioni, comfort e sostenibilità.