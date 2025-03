Design innovativo e funzionalità aerodinamica

Il nuovo Toyota C-HR+ si distingue per il suo design moderno e accattivante, caratterizzato da linee coupé affusolate che uniscono estetica e funzionalità. Il frontale è stato progettato per trasmettere un’immagine sportiva, mentre il posteriore scolpito contribuisce a migliorare l’efficienza aerodinamica del veicolo. Rispetto alla versione precedente, il C-HR+ presenta superfici più omogenee e levigate, con un aumento dell’altezza delle vetrature posteriori che garantisce maggiore luminosità per i passeggeri. Elementi distintivi come i fari full-LED e una griglia anteriore dal design innovativo completano il look elegante e moderno del SUV.

Spazio e comfort a bordo

Con una lunghezza di 4,52 metri e un passo di 2.750 mm, il Toyota C-HR+ offre un abitacolo spazioso e confortevole. La capienza del bagagliaio è di 416 litri, anche se la forma poco regolare può limitare la sua sfruttabilità. Tuttavia, il piano di carico sdoppiato facilita l’accesso al doppiofondo, rendendo più pratico il trasporto di bagagli. Tra le dotazioni di serie, troviamo sedili e volante riscaldati, oltre a un climatizzatore a pompa di calore che ottimizza i consumi energetici, migliorando l’efficienza e l’autonomia del veicolo.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

Il Toyota C-HR+ sarà disponibile in diverse varianti, con batterie da 57,7 kWh e 77 kWh, offrendo potenze che variano da 167 a 343 CV. Grazie a nuove tecnologie, l’autonomia massima stimata raggiunge i 600 km, a seconda della configurazione scelta. Il caricatore di bordo da 11 kW (22 kW nella versione High) e la ricarica rapida fino a 150 kW permettono di ricaricare rapidamente il veicolo, con la possibilità di passare dal 15% al 70% in circa 30 minuti. Inoltre, il pacchetto Toyota T-Mate include sistemi avanzati di assistenza alla guida, garantendo maggiore sicurezza e comfort durante la guida.