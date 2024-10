Un design ispirato alla storia del rally

La Toyota GR Yaris TGR Italy si presenta con una livrea unica, ispirata alla storica Corolla Coupé Rally Car del 1973. Questa reinterpretazione moderna non solo rende omaggio alla tradizione, ma si adatta perfettamente alle linee sportive della GR Yaris. La Limited Edition è stata svelata in anteprima al Salone Auto e Moto d’Epoca 2024, un evento che celebra l’heritage automobilistico e il motorsport. La scelta di presentare questo modello a Bologna non è casuale: il reparto corse italiano di Toyota, TGR, ha una lunga storia di successi nel campionato mondiale di rally, e questa edizione speciale segna un importante traguardo per la casa giapponese.

Prestazioni da campione

La GR Yaris TGR Italy non è solo un’auto dal design accattivante, ma è anche una macchina da corsa ad alte prestazioni. Dotata di un motore potente e di tecnologie avanzate, questa vettura è progettata per offrire un’esperienza di guida entusiasmante. La modalità Kalle, dedicata al campione di rally Kalle Rovanperä, consente di ottimizzare le prestazioni in curva, garantendo una trazione eccellente e una risposta lineare. Gli ingegneri di Toyota hanno lavorato per integrare differenziali a slittamento limitato Torsen, che migliorano l’handling e la stabilità, rendendo la GR Yaris adatta sia per l’uso su strada che per le competizioni.

Un tributo alla vittoria

La GR Yaris Rovanperä Edition, presente allo stand di Toyota, è un altro esempio di come la casa giapponese celebri i suoi successi nel mondo del rally. Con dettagli che richiamano i colori nazionali della Finlandia e un badge commemorativo, questa edizione è un vero e proprio tributo alla vittoria di Rovanperä nel WRC. Gli adesivi che celebrano i successi nel campionato mondiale di rally sono ben visibili, rendendo omaggio a una tradizione di eccellenza. Inoltre, i cerchi forgiati BBS e lo spoiler posteriore CFRP regolabile non solo migliorano l’estetica, ma anche le prestazioni aerodinamiche dell’auto.