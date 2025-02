Scopri le piccole novità e le conferme della Toyota Yaris Cross per il 2025.

Un restyling leggero per Yaris Cross

La Toyota Yaris Cross, uno dei modelli più apprezzati nel segmento dei crossover compatti, si prepara ad affrontare il 2025 con un aggiornamento che, sebbene non stravolga il design e le caratteristiche del modello, introduce alcune novità interessanti. A partire da maggio 2025, i clienti potranno acquistare la nuova versione, che si distingue per un nuovo colore esterno, il Forest Green, disponibile sia in configurazione monotono che bicolore con tetto nero a contrasto. Questo cambiamento, seppur minimo, rappresenta un tentativo di rinfrescare l’immagine del veicolo senza alterarne l’identità.

Motorizzazioni e prestazioni

La Yaris Cross 2025 mantiene le stesse motorizzazioni del modello precedente, continuando a offrire la soluzione Full Hybrid Electric di Toyota. I clienti possono scegliere tra diverse varianti, inclusa quella a trazione integrale AWD-i, che aggiunge un piccolo motore elettrico sull’asse posteriore per migliorare la trazione in condizioni difficili. Il cambio automatico a variazione continua e-CVT rimane una costante, garantendo un’esperienza di guida fluida e reattiva. Questo approccio ha contribuito al successo del modello, rendendolo una scelta popolare tra gli automobilisti italiani.

Allestimenti e dotazioni

La gamma della Toyota Yaris Cross 2025 si articola su cinque allestimenti, ciascuno con equipaggiamenti di serie ben definiti. Tra le novità più significative, l’allestimento GR Sport presenta alcuni miglioramenti estetici e funzionali, sebbene si tratti di dettagli minori. Non ci si aspetta un aumento significativo dei prezzi, che rimarranno competitivi nel mercato. Per chi è interessato, è consigliabile tenere d’occhio il configuratore sul sito ufficiale di Toyota Italia per rimanere aggiornati su eventuali promozioni e dettagli sui prezzi.

In sintesi, la Toyota Yaris Cross 2025 si presenta come un’evoluzione del modello precedente, con piccole novità estetiche e conferme nelle motorizzazioni e nelle dotazioni. Questo approccio conservativo potrebbe rivelarsi vincente, considerando il successo che il crossover ha già riscosso nel mercato italiano.