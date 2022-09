Prezzo e caratteristicheToyota Yaris GRMN: 286 cavalli di pura potenza, 25 in più del modello GR, in tiratura limitata a 500 esemplari

Prevista in soli 500 esemplari riservati al mercato giapponese, la nuova Toyota Yaris GRMN è un vero concentrato di sportività e cattiveria. Se hanno fatto scalpore i 261 cavalli presentati sulla già decisamente agguerrita Toyota Yaris GR, con la Toyota Yaris GRMN resteremo esterrefatti.

I suoi 286 cavalli, quindi 25 in più del classico modello sportivo, parlano chiaro. Svelata in anteprima quest’anno al Tokyo Auto Salon, rappresenta un gigantesco passo avanti per la casa automobilistica.

Pacchetti, prezzo e caratteristiche Toyota Yaris GRMN

Rispetto alla GR, sono numerose le modifiche apportate, a cominciare dal cambio a sei rapporti con rapporti più corti e i suoi sedili da corsa Recaro, più sportivi e più leggeri.

Come sulla GR, il cofano e il tetto sono ancora in fibra di carbonio, ma con la trama a a vista. Il motore è lo stesso tre cilindri 1.6 turbo del modello da cui deriva la GRMN. I pacchetti offerti sono due: Circuit Package o Rally Package. Entrambi comprendono più leggerezza, togliendo qualche chilo dalla bilancia, sono circa venti i chili risparmiati rispetto alla Yaris GR standard. Solo per circa 50 esemplari dei 500, con il pacchetto circuit, può essere richiesti il colore della vernice Matte Steel, mentre il pacchetto Rally comprende ammortizzatori specifici, un sottoscocca protettivo e un rollbar interno.

In questo caso, il risparmio dei chili ammonta a circa 30. É letteralmente impossibile acquistarla, dato che è destinata al mercato giapponese, ma c’è inoltre da aggiungere che Toyota organizzerà una lotteria per stabilire chi sarà il fortunato a poterla acquistare. I prezzi:

Toyota Yaris GRMN base: circa 57.000€ , Toyota Yaris GRMN Circuit package circa 65.000€, ed infine, Toyota Yaris GRMN Rally package circa 64.200€.

